Cairo ICT”23.. توقيع اتفاقيات وشراكات على هامش اليوم الأول للمعرض

أعرب أسامة كمال رئيس شركة تريد فيرز انترناشيونال المنظمة للمعرض والمؤتمر الدولي للتكنولوجيا للشرق الأوسط وإفريقيا Cairo ICT”23، خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر عن سعادته بزيارة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي ونخبة متميزة من الوزراء للمعرض المقام تحت رعاية الرئيس.

وكشف كمال عن بالغ تقديره للجهود التي ساهمت في عودة المعرض إلى رادار الدولة، حيث تنظر إليه بعناية فائقة، لافتا إلى أن المعرض تغير اسمه أكثر من مرة، من كايروتليكومب في التسعينيات، إلى كايرو أي سي تي بعد زيارة الرئيس الراحل محمد حسني مبارك للمعرض في عام 2002 ، وتغير الاسم مجددا عام 2018 إلى المعرض والمؤتمر الدولي للتكنولوجيا.

وأكد كمال خلال افتتاح المؤتمر وسط حشد من المسئولين والمعنيين وصناع القرار في الحكومة والمؤسسات المختلفة والشركات أن الدعم الكبير من السادة الرعاة على مدار السنوات الماضية كان الحافز الرئيسي لمواصلة النجاح مهما كانت الظروف، حتى في ظل أزمة السياحة في الأقصر في التسعينيات، وحتى في ظل الأزمات العالمية الاقتصادية المتعاقبة، كما انعقد المعرض خلال أحداث 2011 ، ومضت دورات المعرض دون توقف في أي حدث من الأحداث بما في ذلك عام جائحة كورونا، وينعقد في العام الحالي في ظل أحداث إقليمية غير خافية على أحد، داعياً السادة الحضور للوقوف دقيقة حداد على أرواح الأبرياء والشهداء في أحداث قطاع غزة.

وتقدم أسامة كمال رئيس شركة تريد فيرز انترناشيونال بالشكر لمعالي السفيرة مريم الكعبي سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة، والأستاذ حسام هيبة رئيس الهيئة العامة للاستثمار لتشريفهم بالحضور لافتتاح معرض ومؤتمر Cairo ICT”23.

وقال إبراهيم سرحان رئيس مجلس إدارة مجموعة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، إن المعرض بمثابة عيد سنوي لقطاع الاتصالات والتكنولوجيا إذ يساهم المعرض في خلق حالة من التنافسية والتحدي لكي يخرج الجميع أفضل ما عنده.

وأضاف أن المجموعة تفتخر باستمرار استثماراتها في السوق المصري وقد تجاوزت معدلات الاستثمارات 42%، كما أن هناك فرصا واعدة داخل السوق المصرية بدعم الشركات الناجحة والقوى البشرية والعقول المصرية والاستثمارات الضخمة التي تم ضخها.

وأوضح أن الشركة بدأت تتوسع إقليمياً، حيث حصلت على رخص فرعها في المملكة العربية السعودية، لتبدأ نشاطها في السوق السعودية مطلع العام المقبل بما يخدم منطقة الخليج أيضاً، كما اتجهت المجموعة للعديد من الدول الإفريقية لنقل خبراتها مع الحكومة المصرية للأسواق الإفريقية.

وأكد على مواصلة التعاون مع الشركات العالمية للتقدم في مجال التحول الرقمي وكذلك الشمول المالي وهذا ما سيتم توضيحه خلال افتتاح معرض ومؤتمر PAFIX خلال اليوم الثاني لمعرض ومؤتمر Cairo ICT”23.

وقال المهندس محمد أمين نائب أول رئيس شركة دل تكنولوجيز لمنطقة أوروبا الوسطى والشرقية والشرق الأوسط وتركيا وإفريقيا، إن تواجد شركة دل تكنولوجيز لأكثر من 20 عاماً في معرض كايرو أي سي تي يأتي لأن المعرض يعتبر منافسا بقوة لمنطقة الخليج، غير أن معرض كاير أي سي تي نجح فى أن يمثل الدولة رغم أنه اجتهاد شخصي من الأستاذ أسامة كمال، ورغم عدم حصول المعرض على نفس الدعم الحكومي الذي حصلت عليه معارض الشرق الأوسط المنافسة.

وأكد على ضرورة الحديث عن التحول الرقمي والشمول المالي المرتبط ارتباطا وثيقا بالتحول الرقمي، حيث قطعت مصر شوطاً كبيراً ولكنها لا تزال في أول الرحلة، كما تساعد شركة "دل"في التحول الرقمي، متوقعا أن يصبح نصف الاقتصاد العالمي معتمداً على التحول الرقمي، وبالتالي فإن الحديث عن التكنولوجيا والتحول الرقمي لم يعد مجرد رفاهية.

وأشار إلى أهمية الذكاء الاصطناعي التوليدي الذي سوف يخلق محتوى جديدا، وبالتالي سوف تتغير كل الصناعات بشكل جذري، واليوم سوف يوجد محتوى جديد بما يغير شكل كل صناعة، وعلى سبيل المثال لم يكن أحد يصدق ما يمكن ان يفعله في الانترنت قبل 20 عاماً، والأمر نفسه اليوم في الذكاء الاصطناعي التوليدي الذي سوف يحدث فارقاً كبيراً في وقت قصير.

ولفت إلى وجود أزمة عارضة يمر بها الاقتصاد المصري، ولكن سرعان ما ستعود مصر من جديد لقيادة المنطقة، مؤكدا حرص شركة "دل" على تقديم كل ما لديها من إمكانيات للقيام بدورها في دعم الاقتصاد المصري.

ومن جانبه أعرب هشام مهران نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الأعمال لشركة اورنج مصر، عن شعوره بالفخر والاعتزاز بتواجد الشركة في النسخة السابعة والعشرين لمعرض Cairo ICT”23 ،مؤكدا حرص الشركة على التواجد في المعرض منذ إطلاقه لاهتمام الشركة بالمعارض بوجه عام ومعرض كايرو أي سي تي يؤكد للعالم أهمية السوق المصري.

وأضاف أن شركة "اورنج مصر" تهتم كثيرا بالشباب ولديها العديد من المشروعات لدعم الشباب، حيث قامت بنقل المركز الرقمي الإقليمي من السنغال إلى القاهرة، وتبلغ استثماراته نحو 50 مليون يورو، لتساعد بذلك أكثر من 13 مشروعا ناشئا، وتمكن 500 شاب وفتاة من العمل، معلنا عن إنشاء مركز رقمي آخر في أسوان قريباً، كما تطلق خدمات جديدة للشركات من خلال معرض كايرو أي سي تي.

وتوجه أحمد مكي الرئيس التنفيذي لشركة بنية جروب، في بداية كلمته بالتحية لسعادة السفيرة مريم الكعبي سفيرة دولة الإمارات العربية الشقيقة لحضورها اليوم، وكذلك التحية لكافة السادة الحضور، بالإضافة إلى تحية الأستاذ أسامة كمال لاستكماله مسيرة انعقاد كايرو أي سي تي بقوة ونجاح على مدار السنوات الماضية دون توقف مهما كانت الظروف.

وأضاف أن الشركة نجحت في التشغيل التجريبي لمصنع الألياف الضوئية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالشراكة مع الهيئة العربية للتصنيع والأول من نوعه لخدمة الشرق الأوسط والتشغيل الرسمي للمصنع سيكون الشهر المقبل، كما سوف تطلق الشركة مشروعها في أبراج الاتصالات التشاركية، وتكمل الجزء المتبقي من منظومة البنية التحتية لأن عنوان العصر هو التحول الرقمي والأساس هو البنية التحتية التكنولوجية منها كابلات الألياف الضوئية والأبراج التشاركية لخدمة قطاع الاتصالات في مصر خلال الأسابيع المقبلة.

وكشف عن اعلان شراكة هامة جدا مع كيان عظيم في البنية التحتية التكنولوجية ومراكز البيانات العملاقة، وهي شركة خزنة الإماراتية ذات الباع الطويل في مراكز البيانات الكبرى في المنطقة والتي تتوسع بشكل كبير في الإمارات وفي المنطقة، مشيرا إلى أن الشراكة مع بنية، ستثمر عن أول مركز بيانات عملاق في مصر وإفريقيا يبدأ بطاقة 25 ميجا وات وباستثمار 250 مليون دولار، متوجهاً بالشكر للدولة المصرية والهيئة العامة للاستثمار حتى إتمام الشراكة وعقد الأرض بالمنطقة التكنولوجية في المعادي.

ومن جانبه قال خالد فوزي المدير الإقليمي لشركة فورتينت لمصر وليبيا والسودان، إن الأمن السيبراني أصبح ذو أهمية قصوى، وقد أصبح ملفاً هاماً على كافة المستويات ولدى كافة الشركات في ظل تخوفات أمنية كبيرة، ومهمة شركة فورتينت هي حماية الأشخاص والأجهزة في كل مكان، وتتجه الشركة لتزويد السوق المصري بأحدث التكنولوجيات وحلول مراكز عمليات الأمن السيبراني وحلول تأمين انترنت الأشياء، وذلك تحت مظلة منصة فورتينت فابريك التي تساعد العملاء في تسارع رحلة التحول الرقمي.

وقال كولن هو الرئيس الإقليمي لمجموعة أعمال الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي بشركة هواوي لشمال إفريقيا، إنه ناقش خلال لقاءاته مع أسامة كمال تطور الأوضاع في القطاع، ورغم التحديات فقد واصلت هواوي توسيع استثماراتها أيضاً في مصر، وتقدر كثيراً عملائها الذين قدموا الدعم للشركة على مدار الأعوام الماضية.

وأضاف أن رؤيته منذ جاء إلى مصر تتمثل في جعل السحابة الرقمية ممكنة في مصر، ومع بواكير العام المقبل سوف تبدأ الشركة في إطلاق السحابة العامة الأولى من نوعها في جمهورية مصر العربية، بمشاركة عملائها وشركائها، مضيفا أنه عند تناول الذكاء الاصطناعي يتركز الحديث عن النموذج الأكبر والذي لا يتوفر في مصر نتيجة مشاكل الخصوصية في مصر، لذلك يتم التعامل على نموذج مختلف اللغات لتطبيق خدمة شات جي بي تي في مصر لتقديم البرنامج في مصر قريباً.

وفي كلمته قال محمد المفتي الرئيس التنفيذي لشركة أي سي تي مصر: يسعدنا ويشرفنا المشاركة والرعاية للبنية التحتية لمعرض ومؤتمر كايرو أي سي تي وتفتخر الشركة بتواجدها للعام الثاني على التوالي بعد تحقيق الكثير من التوسعات، وخاصة في مجال خدمات القطاع المصرفي كما نجحت شركة ICT Misr في خدمة قطاع الصناعة وتقديم حلول انترنت الأشياء.

ومن جانبه قال محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن المعرض نجح منذ سنوات بعيدة في إطلاق الشرارة الأولى لكافة الإنجازات والطموحات التي تحققت فعلياً اليوم على أرض الواقع، ودون تطور تكنولوجي لن يكون هناك أي تطور للقطاعات الأخرى.

وأضاف أنه خلف التطبيقات والتكنولوجيا سوف نجد أهمية قصوى لعمليات الرقابة والحوكمة، وتتراوح نسب أقساط التأمين في مصر أقل من 1% من الناتج المحلي الإجمالي وهي نسبة منخفضة للغاية، ولذلك كان يجب تغيير المنهج وطريقة التعامل مع التطوير المستهدف، وقد أصدرت الهيئة 3 قرارات لتمكين شركات ريادة الأعمال لدخول مجال السجلات الرقمية والتعرف على العميل رقمياً بآليات معترفة ومُعتبرة داخل المحاكم المصرية.

وأكد أن الحوكمة تظل هي المعيار الأهم خلف كافة البرامج والتطبيقات التكنولوجية، ولذلك يجب الحديث عن حوكمة التكنولوجيا كجزء لا يتجزأ من التطوير في كافة المجالات الرقمية المالية، مع الاهتمام بعمليات التأمين المعتمدة من الجهات الرقابية لتمكين الشركات من العمل بثقة داخل الإطار الرقابي.

وشهدت الجلسة الافتتاحية لللعرض والمؤتمر الدولي التكنولوجيا للشرق الأوسط وإفريقيا Cairo ICT”23، توقيع اتفاقية شراكة بين شركة بنية تكنولوجي وشركة خزنة داتا سنتر، بحضور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية وطارق هيبة رئيس الهيئة العامة للاستثمار ومعالي السفيرة مريم الكعبي سفيرة دولة الإمارات العربية الشقيقة.