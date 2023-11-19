تضامن أسيوط والأورمان تسلم 40 رأس ماشية للأسر الأولى بالرعاية

شاركت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة أسيو، وجمعية الأورمان في توزيع “40” رأساً من ماشية العشار بواقع “2” رأس لكل أسرة ضمن الأسر الأكثر احتياجاً للرعاية والأكثر احتياجاً في قرية بني سند بمركز منفلوط بمحافظة أسيوط؛ ليصل إجمالي عدد المستفيدين إلى “20” أسرة، تنفيذًا لتعليمات عصام سعد محافظ أسيوط.

أكد مجدي نجيب وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بأسيوط، على الدور الهام والحيوي لمؤسسات ومنظمات المجتمع المدني في تخفيف الأعباء عن المواطنين والعمل يدًا بيد مع السلطة التنفيذية للتيسير على المواطنين وتلبية احتياجاتهم من خلال توفيرها لهم. مع الرعاية الاجتماعية.

وأوضح أن مشروع الماشية هو مشروع تنموي يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث يتم في كل حالة تسليم رؤوس الماشية والتغذية الكاملة والأعلاف والتأمين والتطعيم، ويتم صرف مبلغ شهري في مفهوم غذاء المماطلة. مكاتب في الوحدة المحلية بكل بلدة لتشجيعهم على الإنتاج والتوجه نحو الاستثمار في الإنتاج الحيواني.

وأكد ممدوح شعبان مدير عام جمعية الأورمان، أن مكتب مشروع الأورمان بأسيوط يقوم بمتابعة شهرية للماشية والتأكد من وصول التغذية الشهرية، بالإضافة إلى القيام بالمراقبة الطبية، لضمان الحفاظ عليها ورعايتها. حيث يعتبرون مصدر رزق دائم ودخل ثابت لهم.

أن هذه المبادرة جاءت في إطار السعي لتوفير الرعاية والدعم للأسر الأكثر احتياجًا في المنطقة، حيث تعتبر تربية الماشية من الوسائل التي تساهم في تحسين ظروف المعيشة وزيادة دخل تلك الأسر. وأشار نجيب إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن سلسلة من الإجراءات التي تقوم بها مديرية التضامن الاجتماعي بالتعاون مع الجمعيات الخيرية لتحقيق العدالة الاجتماعية وتقديم الدعم للمحتاجين.

تعمل مديرية التضامن الاجتماعي بأسيوط بشكل مستمر على تنظيم الحملات والمبادرات الخيرية التي تهدف إلى تحسين ظروف المعيشة للأسر الفقيرة والمحتاجة. بالإضافة لتوزيع الماشية، تقوم المديرية أيضًا بتوفير المساعدات العينية والمالية والتعليمية لهذه الأسر، لتمكينهم من الاستفادة من الفرص الاقتصادية وتحقيق الاستقرار الاجتماعي.

ومن جانبهم، أعربت الأسر المستفيدة عن سعادتها وامتنانها لتلك الخطوة، مؤكدة أن هذه المساعدة ستسهم في تحسين واقعها المادي وتخفيف العبء عن كاهلها. كما أوضحت بعض الأسر أنها تعتزم استخدام الماشية لتربية وتجارة اللحوم والألبان، مما يوفر لها فرصًا جديدة للدخل وتحسين مستواها المعيشي.

وفي هذا السياق، أشادت جمعية الأورمان بالتعاون المستمر مع مديرية التضامن الاجتماعي بأسيوط والجهود المبذولة لتنفيذ هذه المبادرة. وأكدت أنها ستواصل دعم الأسر الفقيرة والمحتاجة في المحافظة من خلال تقديم المساعدات المختلفة وتنظيم برامج تدريبية لتمكينهم من تطوير مهاراتهم وزيادة فرصهم الاقتصادية.

بهذه الخطوة الإنسانية، تعزز مديرية التضامن الاجتماعي بأسيوط الروابط الاجتماعية والترابط بين أفراد المجتمع، وتعكس التزامها بتعزيز العدالة الاجتماعية وتحسين الظروف المعيشية للأسر الأكثر احتياجًا. تظل البادرات المشابهة مهمة جداً في بناء مجتمع رحب ومترابط ومعافى.