اقرأ غدًا بالوفد.. عبدالسند يمامة: الإصلاح السياسي ضرورة وليس ترفًا

تنشر جريدة الوفد اليومية الورقية في عددها الصادر، غدًا الإثنين، الكثير من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أبرزها: "عبدالسند يمامة: الإصلاح السياسي ضرورة وليس ترفًا".

ويتضمن العدد الكثير من الموضوعات، أبرزها:

ــ عبدالسند يمامة: أطالب بإعادة النظر في اختصاصات رئيس الجمهورية ومُدد الرئاسة

ــ 104 أحزاب في مصر مشهد عبثي والتجارب الحزبية مرتبطة بعدد المقاعد في البرلمان

ــ لابد من من منح مجلس الشيوخ اختصاصات تشريعية وليست استشارية

ــ 25 يناير كانت كانت ثورة في البداية ولوثتها أجهزة استخبارات أجنبية

ــ إسرائيل تفتخر بسجلها النازي ضد الفلسطينيين

ــ د. وجدي زين الدين يكتب: القضية الفلسطينية.. والحملة المسعورة ضد مصر

ــ الصمت الدولي وراء تزايد المجازر في غزة

ــ الحوثيون يستهدفون جميع السفن الإسرائيلية

ــ مصر تنقل أطفال غزة المبتسرين من مجمع الشفاء