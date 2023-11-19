اقرأ غدًا بالوفد.. عبدالسند يمامة: الإصلاح السياسي ضرورة وليس ترفًا
تنشر جريدة الوفد اليومية الورقية في عددها الصادر، غدًا الإثنين، الكثير من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أبرزها: "عبدالسند يمامة: الإصلاح السياسي ضرورة وليس ترفًا".
ويتضمن العدد الكثير من الموضوعات، أبرزها:
ــ عبدالسند يمامة: أطالب بإعادة النظر في اختصاصات رئيس الجمهورية ومُدد الرئاسة
ــ 104 أحزاب في مصر مشهد عبثي والتجارب الحزبية مرتبطة بعدد المقاعد في البرلمان
ــ لابد من من منح مجلس الشيوخ اختصاصات تشريعية وليست استشارية
ــ 25 يناير كانت كانت ثورة في البداية ولوثتها أجهزة استخبارات أجنبية
ــ إسرائيل تفتخر بسجلها النازي ضد الفلسطينيين
ــ د. وجدي زين الدين يكتب: القضية الفلسطينية.. والحملة المسعورة ضد مصر
ــ الصمت الدولي وراء تزايد المجازر في غزة
ــ الحوثيون يستهدفون جميع السفن الإسرائيلية
ــ مصر تنقل أطفال غزة المبتسرين من مجمع الشفاء