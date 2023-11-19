انتهاء فعاليات الأسبوع الأول من الدورة التدريبية لممارسي وأخصائي العلاج الطبيعى بالدقهلية

أعلن الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، الإنتهاء من فعاليات الاسبوع الاول من الدورة التدريبية لممارسي و اخصائي العلاج الطبيعى .

يأتي ذلك ضمن الخطة الموضوعة من قبل الادارة العامة للعلاج الطبيعى بالوزارة تحت إشراف الدكتورة نيفين عوني مدير الإدارة العامة للعلاج الطبيعى بوزارة الصحة والدكتور أكرم عبد المنعم مدير إدارة العلاج الطبيعى بالدقهلية .

واستمر التدريب على مدار 5 أيام خلال الفترة من 12-16 نوفمبر بواقع محاضرتين يوميا وبمشاركة نحو 20 متدرباً بكل دورة بمستشفيات دكرنس العام وشربين المركزى

وتضمنت الورشة إلى جانب المحاضرات النظرية تدريباً عملياً بتخصصات الباطنة والكلى والاعصاب والاطفال والعناية المركزة والعلوم الاساسية .

وانطلقت اليوم الأحد فعاليات الأسبوع الثانى من التدريب والمقرر استمراره حتى الخميس 23/11 بمستشفي أجا وقاعة التدريب بديوان المديرية .

يأتى ذلك فى إطار تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، برفع كفاءة الكوادر الطبية.