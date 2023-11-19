تراست تك ايجيبت تشارك بمنتجاتها الحصرية في Cairo ICT”23

أعلنت شركة "تراست تك ايجيبت" Trust Tech Trading FZCO ، مشاركتها في الدورة السابعة والعشرين للمعرض والمؤتمر الدولي للتكنولوجيا في الشرق الأوسط وإفريقيا "Cairo ICT”23" المقام تحت رعاية فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية خلال الفترة من 19 إلى 22 نوفمبر 2023، بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة.

وتكشف شركة "تراست تك ايجيبت" خلال مشاركتها الثانية في معرض ومؤتمر Cairo ICT، عن مجموعة كبيرة من الحلول والأجهزة والمنتجات التكنولوجية التي برعت في تقديمها منذ إنشائها داخل المنطقة الحرة بجبل علي في دبي، حيث تقدم معالجات Intel وAMD، وفي مجال التخزين تقدم منتجات "Lexar" و"Hikvision" و"FSP".

وفي مجال الألعاب تقدم "تراست تك ايجيبت" منتجات "Galax" كموزع وحيد لمنتجاتها في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومنطقة الخليج، كما أنها الموزع لشركة "Tenda" في مجال الشبكات والاتصال اللاسلكي، وكذلك تقدم منتجات "ASRock"، وكل ذلك بما يمكين عملائها من الازدهار في العصر الرقمي، حيث إحداث التأثير المستهدف وتعزيز القيم المضافة والكفاءة والإنتاجية والنمو لدى كافة العملاء.

وقد تميّزت الشركة بالتزامها المستمر نحو الابتكار والجودة في صناعة تجارة التكنولوجيا بلا توقف، منذ أن تأسست عام 2020، وسرعان ما رسخت نفسها كمشارك موثوق في السوق، حيث وضعت معايير جديدة لجودة المنتج وخدمة العملاء والتطور التكنولوجي.

ومن جانبه قال فراس كيالي المدير العام لشركة "تراست تك ايجيبت"، إن الشركة تسعى لأن تكون التكنولوجيا بمثابة قوة نافعة في المستقبل، لخلق فارق حقيقي في تعزيز التجربة البشرية ودفع التغيير الإيجابي عبر الصناعات، كما تطمح الشركة لأن تكون حافزًا للابتكار، لتحدث ثورة في الصناعات، وتعزز عالم أكثر تواصلًا وذكاءً واستدامة.

وأضاف أن الشركة تبني سمعتها على أساس من التميز، حيث تجمع بين الكفاءة الفنية والفهم الشامل لمتطلبات عملائها لضمان نجاح كل مشروع، كما تلتزم بالشفافية والتعاون والمحافظة على أحدث التقنيات التي سوف تستعرضها خلال مشاركتها بجناح متميز داخل معرض ومؤتمر Cario ICT”23، الذي تفتخر الشركة بالتواصل مع عملائها الحاليين والجدد من خلاله.