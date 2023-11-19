تحذير من كارثة طبية ستنتقل من غزة للمنطقة المحيطة (فيديو)

قال الدكتور محمد الطراونة، ممثل الرابطة الطبية الدولية بالأردن، إن انتشار الأمراض في غزة، يأتي نتيجة استهداف المستشفيات وجميع المرافق الصحية، وعدم قدرة المصابين على الوصول إلى أماكن الرعاية الصحية.

وأضاف، خلال مداخلة عبر “سكايب”، مع الإعلامية إيمان الحويزي، ببرنامج "مطروح للنقاش" على قضائية "القاهرة الإخبارية"، مساء اليوم أن الكارثة الإنسانية التي يمر بها قطاع غزة، ستنتشر إلى المنطقة المحيطة؛ نتيجة انتشار الأمراض التنفسية والمعدية.

عدم قدرة الكوادر الطبية في غزة على القيام بمهامها

وأشار إلى أن ما جعل الأمر يزداد سوءا؛ هو عدم قدرة الكوادر الطبية في غزة على القيام بمهامها، نتيجة عدم توفر الإمكانيات الطبية، وهناك احتمالية لظهور أمراض جديدة ستنتشر نتيجة النزوح.

قال الهلال الأحمر الفلسطيني إن طواقم إسعاف تابعة له تمكنت اليوم الأحد من إخلاء 31 من الأطفال الخدج من مستشفى الشفاء، وذلك بالتنسيق من منظمة الصحة العالمية ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا).

وأضاف الهلال الأحمر على منصة إكس أنه تم نقل الأطفال بمركبات الإسعاف إلى الجنوب، تمهيدا لنقلهم إلى مستشفى الإمارات في رفح.

وكان هذا المجمع الطبي تحول منذ أيام إلى محور العمليات البرية، بعد أن اقتحمه الجيش الإسرائيلي يوم الأربعاء الماضي، مبرراً ذلك باستخدام أقبية المستشفى من قبل حركة حماس.

وهو ما نفته الحركة مرارًا خلال الأيام الماضية، مطالبة بإرسال لجنة أممية للتحقيق.

وخرج مئات الأشخاص بينهم نساء وأطفال، أمس السبت، سيرا على الأقدام، من هذا المجمع الطبي الواقع في غرب مدينة غزة والذي تحاصره الدبابات الإسرائيلية. ونزحوا جنوبا باتجاه شارع صلاح الدين، فيما تناثرت نحو 15 جثة على الطريق، بعضها في مراحل متقدمة من التحلل، وفق ما أفادت فرانس برس.

يشار إلى أن الحرب التي اندلعت في السابع من أكتوبر بين إسرائيل وحماس عقب هجوم مباغت شنّته الحركة الفلسطينية على مستوطنات وقواعد عسكرية إسرائيلية جنوب إسرائيل أدّى إلى مقتل نحو 1200 إسرائيلي.

أما في الجانب الفلسطيني، فارتفع عدد القتلى منذ بدء الحرب إلى 13 ألفا بينهم أكثر من 5500 طفل، وفق ما أعلنه مكتب حكومة حماس، مبيناً أن عدد المصابين ارتفع إلى أكثر من 30 ألف شخص، مشيرا إلى أن 75% منهم نساء وأطفال.

كما أوضح البيان أن عدد المفقودين منذ بدء الحرب ارتفع إلى 6000 بينهم أكثر من 4000 امرأة وطفل.