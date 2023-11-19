تموين أسيوط: ضبط سيارة نقل محملة بـ14.6 طن سرس أرز مخلوط بالردة

أعلنت مديرية التموين بأسيوط، برئاسة المحاسب ممدوح حماد، وكيل وزارة التموين بأسيوط، عن نجاحها في ضبط حالة غش وتلاعب في المواد الغذائية. تم تحقيق هذا الإنجاز بالتعاون مع رئيس مباحث التموين بأسيوط، العميد أحمد شكري، وعدد من أفراد فرقة الضبط القضائي بإدارة تموين الغنايم، بقيادة محمد حمزة، ومحمود جمال، وحازم النجدي، ووليد عمار، وأمين شرطة محمد عبدالبصير.

وتمت عملية الضبط بعد أن تم رصد نقل سيارة نقل محملة بكمية كبيرة من سرس الأرز تبلغ 14.6 طن. تم اكتشاف أن أحد الأشخاص قد جمع هذه الكمية واستخدمها وقام بخلطها بالرده بهدف الغش والتدليس، وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المتورطين وقد تم تحويلهم للنيابة العامة للتحقيق وتمت مصادرة الكميات المضبوطة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتورطين.

وأكد المحاسب ممدوح حماد وكيل وزارة التموين بأسيوط، أن مديرية التموين بأسيوط تهيب بأصحاب المنشآت بأخذ الحيطة والحذر وأخلاقيات المهنة والامتناع عن ممارسة أي أعمال غير قانونية تؤثر سلبًا على سلامة وجودة المواد الغذائية وان يراعوا ضمائرهم والالتزام بالقوانين والتعليمات وتقديم منتجات صالحة للاستهلاك الآدمي، وتحذيرهم من محاولات الغش والتدليس والتعامل مع الموردين الغير موثوق بهم.

وشدد حماد، على أنه يجب على المواطنين الإبلاغ عن أي محاولة للغش أو التدليس في المنتجات التموينية. ونشكر جهود رجال الشرطة والتموين في التصدي لأي محاولات لتدليس المنتجات وتحقيق العدالة في السوق التمويني. ويأتي هذا الإنجاز ضمن جهود مديرية التموين في مكافحة التلاعب والغش في السلع الغذائية، والحفاظ على جودة المنتجات المتاحة في الأسواق.

وأضاف وكيل وزارة التموين، أن مديرية التموين بأسيوط ستستمر في الجهود المبذولة لمحاربة الغش والتدليس في السلع الغذائية، وتشديد الرقابة على محال البيع والتجار والموردين لضمان توافر منتجات غذائية نقية وصحية في الأسواق. كما ينبغي توعية المستهلكين بأهمية اختيار منتجات ذات جودة معتمدة وضمان احترام تواريخ الصلاحية وعدم قبول المنتجات المشبوهة.

وأشار إلى أن مديرية التموين تعمل بكفاءة وحزم في حماية حقوق المستهلكين وتعزيز سلامتهم الغذائية. ونأمل أن تستمر هذه الجهود في تحسين الوضع الغذائي بالمحافظة وتعزيز جودة الحياة للمواطنين، وتحقيق رؤية مصر 2030 في توفير غذاء صحي ومتوازن للجميع.

وشدد وكيل وزارة التموين بأسيوط، على أهمية جهود مديرية التموين ومباحث التموين في التصدي للتلاعب والغش في المنتجات الغذائية، حيث تعتبر هذه الجرائم ضارة للسلامة العامة وتشكل تهديدًا لصحة المستهلكين. يجب على المجتمع بأكمله أن يتكاتف للحد من هذه الممارسات غير القانونية وضمان توافر منتجات آمنة وذات جودة عالية في السوق.

وأضاف أنه يأتي ذلك في إطار جهود الحكومة المصرية في مكافحة الغش والتدليس في السلع الغذائية وضمان توفير المواد الغذائية الآمنة للمواطنين. ويشكل هذا الإجراء تحذيراً للمتلاعبين بالغذاء ويؤكد على حزمة الإجراءات التي تتخذها الحكومة للحفاظ على صحة المستهلكين وضمان جودة المنتجات التي تصل إلى المواطنين. ويجب على المستهلكين الابلاغ عن أي حالة تحتوي على غش في المواد الغذائية للجهات الرسمية المختصة حتى يتم التصدي لها بحزم وفعالية.

وأفاد أن هذا النجاح يعكس جهود مستمرة للتصدي لأعمال الغش في قطاع التموين بأسيوط. مديرية التموين بأسيوط ومباحث التموين تعملان جاهدين لحماية المستهلكين وضمان توفير منتجات غذائية آمنة وذات جودة عالية في السوق. تهيب المديرية بأصحاب المنشآت والجميع بالالتزام بالأخلاقيات المهنية والتعاون مع الجهات المختصة للحد من هذه الممارسات الغير قانونية وضمان سلامة الغذاء للجم

وتُعد الأرز من السلع الغذائية الأساسية التي يعتمد عليها العديد من الأسر المصرية. ويعد سرس الأرز أحد أنواع الأرز المستخدمة في تحضير الطعام. وتتطلب عملية تجميع وتعبئة الأرز اتباع معايير جودة صارمة لضمان سلامة المنتج وصحة المستهلك.

وتؤدي مثل هذه الأعمال غير القانونية إلى إضعاف الثقة في سلامة وجودة المنتجات الغذائية، وتخل بحقوق المستهلكين. إن إجراءات التفتيش ورصد المخالفات التي تقوم بها مديرية التموين، بالتعاون مع الجهات الأمنية المختصة، تسهم في حماية حقوق المستهلكين وضمان توافر منتجات غذائية ذات جودة عالية في الأسواق.

سيارة نقل محملة بـ14.6 طن سرس أرز مخلوط بالردة

سيارة نقل محملة بـ14.6 طن سرس أرز مخلوط بالردة

سيارة نقل محملة بـ14.6 طن سرس أرز مخلوط بالردة