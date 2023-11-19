مدير تعليم قوص يعقد اجتماعا مع مديرى المدارس بمختلف المراحل

عقد عبدالله القبانى مدير عام إدارة قوص التعليمية عدة إجتماعات تنسيقية، اليوم الأحد، بقاعة التربية الاجتماعية بمدينة قوص، إستهدف مديرى المدارس بجميع المراحل، بحضور صديق نصر مدير التعليم الإبتدائى و عاطف خريشي مدير التعليم الإعدادى وأحمد عبدالعزيز مدير التعليم الثانوى وعاطف عبادى موجه اول اللغة العربية، وعبدالجواد احمد رئيس المكتب الفنى لمادة اللغة العربية، وجلال محمد مسؤول الدمج وعزت الشريف مدير العلاقات العامة فى ضيافة عبدالرؤوف القاضى موجه اول التربية الاجتماعية .

بدأ المدير العام إجتماعه الاول مع مديرى المدارس الابتدائية، حيث تبادل التهاني معهم بعد توليه مسؤولية مدير عام الإدارة ، مشددا عليهم بضرورة التبكير فى عقد الامتحانات القبلية فى الإملاء لجميع التلاميذ وان تقتصر الامتحانات البعدية على المستهدفين من البرنامج العلاجي للقراءة والكتابة طبقا للتعليمات الصادرة بهذا الشأن من وزارة التربية والتعليم .

كما نظم اجتماع اخر استهدفا مديرى المدارس الإعدادية والثانوية والتعليم الفنى ، حيث تابع المدير العام مع مديرى المدارس الخطط الزمنية لتدريس المواد الحيه ومدى استفادت الطلاب من مجموعات الدعم التى تتم بالمدارس خصوصا المرحلة الثانوية مشدد على ضرورة التسجيل اليومى للغياب بدء من الحصة الأولى .

وفى سياق موازى أكد مدير عام تعليم قوص خلال اللقائين مع مديرى المدارس على ضرورة المتابعة الخدمية لجاهزية المدارس التى تم اختيارها مقارا للتصويت بالانتخابات الرئاسية المزمع عقدها فى العاشر من ديسمبر المقبل ، مشددا على ضرورة الخروج والتصويت فى الانتخابات الرئاسية كحق دستورى اصيل لكل فرد يعيش على أرض الوطن " فكما لك حقوق بالمجتمع فعليك واجبات نحوه لذا فخروجك للتصويت واجب وطنى كفله لك الدستور دفعا لعجلة التنمية والرقى .