بدءا من الغد.. لقاءات توعوية مكثفة للمرأة والطفل بثقافة الفيوم

ينظم فرع ثقافة الفيوم برئاسة سماح كامل مدير عام الفرع عددا من الفعاليات الثقافية والفنية المكثفة بدءا من غد الاثنين ولمدة ثلاثة أيام.

يأتي هذا ضمن الأنشطة والفعاليات الفنية والثقافية والتوعوية التي تقدمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، للمرأة والطفل خلال شهر نوفمبر الحالي.

وخلال ذلك تقيم المكتبة العامة بقصر ثقافة الفيوم، محاضرة بعنوان ''دور المرأة في العملية الانتخابية'' بالمدرسة الفنية للبنات، يشارك بها محمد محمود - محاضر تنمية بشرية، وذلك ضمن فعاليات مبادرة ''صوتك أمانة" للتوعية بالمشاركة الإيجابية في الانتخابات، كما يشهد مركز شباب المطور بسنورس، الساعة ١١ صباحا ندوة بعنوان ''خصائص المشاركة السياسية والانتخابية '' بحضور كل من الأديب الدكتور عمر صوفي، والإذاعي الدكتور هادي حسان.

محاضرة بعنوان " أطفالنا مستقبلنا" بفرع ثقافة الفيوم

واستمرارا للاحتفال بعيد الطفولة تحت إشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، تنظم مكتبة الفيوم العامة بقصر ثقافة الفيوم، احتفالية تتضمن محاضرة بعنوان ''أطفالنا مستقبلنا'' تقديم مروة محمود أخصائي ثقافي بالمكتبة، يعقبها ورشة أشغال يدوية تنفيذ فاطمة محمد مسئول نادي المرأة، بالإضافة إلى مسابقات ثقافية، وعرض مسرح عرائس، وفقرة اكتشاف مواهب إشراف هناء حسن أخصائي مكتبة الطفل. كما يتضمن يوم ٢١ نوفمبر محاضرة بالمكتبة أيضا بعنوان ''العنف الإلكتروني ضد المرأة'' بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، تلقيها مروة محمود أخصائي ثقافي بالمكتبة. وفي يوم ٢٢ نوفمبر تشهد مدرسة العبور الإبتدائية بمركز أبشواي احتفالية، تشمل محاضرة بعنوان "تعديل السلوكيات الخاطئة" يلقيها ماجد لطفي مدير بيت ثقافة أبشواي، يليها ورشة رسم حر تدريب الفنان أحمد السيد، هذا إلى جانب مسابقة ثقافية إشراف منال عبد الغني مسئول النشاط. وبالتعاون مع إدارة طامية التعليمية، تنظم مكتبة الطفل والشباب احتفالية لتكريم الموهوبين الفائزين في المسابقة الفنية التي أقيمت الأسبوعي الماضي، هذا إلى جانب فقرات وعروض فنية متنوعة من تقديم رواد المكتبة وذلك يوم ٢٣ نوفمبر، في تمام الساعة ١١ صباحا. يتم تقديم الفعاليات تحت إشراف إقليم القاهرة الكبري وشمال الصعيد برئاسة لاميس الشرنوبي، وينظمها فرع ثقافة الفيوم برئاسة سماح كامل مدير عام الفرع، بالتعاون مع المكتبات الفرعية وبيوت الثقافة بالقرى والمراكز، وبالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم بالفيوم.