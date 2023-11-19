محافظ الغربية يتابع أعمال كسح مياه الأمطار من شوارع طنطا

واصل الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، جولاته الميدانية المستمرة منذ السابعة من صباح اليوم؛ لمتابعة رفع مياه الامطار بشوارع المحافظة لحظة بلحظة تزامنا مع موجة الطقس السئ التي تتعرض لها المحافظة.



وتفقد محافظ الغربية، شوارع (النحاس، سكة سيجر، ميدان ستوته ، السكة الجديدة ،عمر زعفان ، المديرية ،الجلاء ،البحر، الاستاد) بمركز ومدينة طنطا لمتابعة جهود رفع نواتج الامطار موجهاً بسرعة الانتهاء من الأعمال بنهاية اليوم وذلك لتيسير حركة المارة بالشوارع وخاصة أمام المناطق الحيوية التي تشهد تردد مستمر للمواطنين كالمستشفيات والبنوك والمدارس، حيث انتشرت معدات المجالس والمدن في كافة الأرجاء لكشط كافة التجمعات.



وأكد المحافظ، على استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى وحتى انتهاء موجة الطقس مع استمرار انعقاد غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة وغرف العمليات بالأحياء وشركة مياه الشرب وشركة الكهرباء على مدار ٢٤ ساعة، وذلك لمتابعة التغيرات في الأحوال الجوية، والتعامل السريع مع أي ٱثار ناتجة.



وأوضح المحافظ، أن الاستعداد الجيد من الوحدات المحلية وتنظيف وتطهير البالوعات وتسليكها وتجهيز سيارات الإسعاف لتغطية مدن ومراكز المحافظة وتمركز المعدات في الأماكن المتفق عليها أعطى أسبقية للتعامل مع المحاور والشوارع الرئيسية والكباري والأنفاق، موجهاً رؤساء المراكز والمدن والأحياء بسرعة رفع نواتج الأمطار من الشوارع الفرعية.



وشدد على متابعة التحذيرات الخاصة بسوء الأحوال الجوية أولا بأول من خلال التواصل المستمر مع هيئة الأرصاد الجوية وجميع الجهات المختصة لمتابعة حالة الطقس.



وكان محافظ الغربية قد وجه رؤساء المراكز والمدن والأحياء برفع درجة الاستعداد فور ورود بيان هيئة الأرصاد الجوية، لمواجهة التقلبات الجوية المحتملة، وذلك من خلال مراجعه بالوعات صرف الأمطار للتأكد من كفاءتها في سرعة تصريف مياه الأمطار.