75 دقيقة..تريزيجيه يهدر فرصة تسجيل الهاتريك أمام سيراليون وتغيير ثنائي للفراعنة

بدأ لاعبو منتخب مصر في السيطرة على مجريات اللقاء في الدقائق الأولى من عمر الشوط الثاني أمام سيراليون ضمن تصفيات المونديال وحاول صلاح تسجيل هدف الفراعنة الثاني من ركلة حرة لكنها مرت فوق القائم.





ونجح تريزيجيه في إضافة الهدف الثاني للفراعنة في الدقيقة 61 بعد تمريرة من صلاح ليسددها "تريزيجيه" في شباك سيراليون.



وفي الدقيقة 69 قرر فيتوريا مدرب الفراعنة إخراج زيزو وحمدي فتحي، وإشراك بدلا منهما مروان عطية، ومحمود حمادة.



ثم في الدقيقة 72 كرة عرضية من ركلة ركنية خطيرة حاول لاعب سيراليون ضربها رأسية لكن تدخل الشناوي سريعا وأبعدها.



بعدها أهدر تريزيجيه تسجيل هدفه الثالث "هاتريك" في اللقاء، بعد فرصة رائعة للاعب لكنه ضربها بالكعب لكن أمسك بها حارس سيراليون بسهولة.

