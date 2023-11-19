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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

تريزيجيه يهز شباك سيراليون بالهدف الثاني للفراعنة

منتخب مصر
منتخب مصر

أحرز منتخب مصر  الهدف الثاني في شباك سيراليون لتصبح النتيجة 2-0 في المباراة التي تجمع بينهما في دولة ليبيريا، لحساب الجولة الثانية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لمونديال العالم 2026.

سجل تريزيجيه الهدف الثاني للفراعنة في الدقيقة 61 بعد تسديدة اصطدمت في لاعب سيراليون لكنها مرت إلى شباك الخصم، بعد تمريرة رائعة من صلاح.

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تريزيجيه يضع منتخب مصر في المقدمة بالشوط الأول أمام سيراليون

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أحرز محمود حسن تريزيجيه الهدف الأول في الدقيقة 18 بعد جملة  فنية رائعة للغاية وصلت لجناح المنتخب داخل منطقة الجزاء.

 

تشكيل مصر لمباراة سيراليون:

محمد الشناوي في حراسة المرمى.

خط الدفاع : محمد هاني، على جبر، محمد عبد المنعم، محمد حمدي.

خط الوسط : حمدي فتحي، محمد النني، أحمد السيد زيزو.

الهجوم : تريزيجيه، محمد صلاح، مصطفى محمد.

وكان المنتخب الوطني حقق انتصارًا عريضًا على جيبوتي بسداسية نظيفة في أولى الجولات تصفيات أفريقيا المؤهلة للمونديال ليحصد أول ثلاث نقاط في المشوار نحو كأس العالم.

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