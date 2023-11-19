موعد تحسن واستقرار الأحوال الجوية (شاهد)

كشفت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد في هيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس خلال الساعات المقبلة.

وتابعت “شاكر” خلال تصريحاته عبر فضائية “الشمس”، اليوم الأحد، أن الهيئة حذرت من حالة من التقلبات الجوية بدأت منذ مساء الأمس على الإسكندرية ومطروح، وأثرت اليوم فى معظم محافظات الوجه البحري والسواحل الشمالية، وبدأ تأثيرها الآن في القاهرة الكبرى.

وقالت: "شهدنا اليوم نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة على معظم المناطق الشمالية، وما زال الأتربة تؤثر في مناطق من شمال الصعيد ومحافظة البحر الأحمر ولكنها انتهت على القاهرة والمناطق الداخلية، ولكن تأثير الأمطار ما زال مستمرا ومتوقع سقوط أمطار تصل لحد السيول على سيناء".

وأشارت إلى أنه اعتبارًا من الغد تنخفض حدة الحالة الجوية وتستمر الأمطار على السواحل الشمالية وتكون من خفيفة لمتوسطة وتكون خفيفة على القاهرة مع هدوء سرعات الرياح غدًا، على أن نشهد هدوء في الملاحة البحرية نسبيًا، على أن نشهد تحسن تام في الأحوال الجوية اعتبارًا من الثلاثاء المقبل.

وتوقعت أن الأمطار تكون أعلى من المعدلات الطبيعية إلى حد ما خلال الشتاء المقبل.