بسبب الأحوال الجوية.. تعطيل الدراسة في مدارس شمال سيناء غدًا

أعلن اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، عن تعطيل الدراسة في جميع مدارس المحافظة غدا، بسبب سوء الأحوال الجوية.

تعطيل الدراسة في جميع مدارس محافظة شمال سيناء

وأكد حمزة رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء على تعطيل الدراسة في جميع مدارس محافظة شمال سيناء، عدا الإدارات والدواوين، وتعلق الانتقالات إلا في حالة الضرورة.

وتشهد محافظ شمال سيناء موجة من الطقس السيئ والرياح والامطار، والتي أثرت في كل مناحي الحياة بالمحافظة، فيما رفعت المحافظة درجة الاستعداد لمواجهة الظروف الجوية والأمطار.