لأصحاب الـ 50 عامًا.. تجنب شرب القهوة بعد الظهر

إذا كنت قد دخلت منتصف العمر وتوقفت عن الحصول على قسط كاف من النوم، فتوقف عن شرب القهوة في فترة ما بعد الظهر، حيث وجد الباحثون أن المنشطات الموجودة في المشروبات لدى الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا تستغرق وقتًا أطول حتى يتم امتصاصها في الجسم.

يبدو أن تناول كوب من القهوة القوية بعد الغداء أو العشاء فكرة رائعة وواحدة من المتع الحقيقية ولكن لا يجب أن تنجرف في تناول مثل هذه المشروبات إذا كنت ترغب في الاستمتاع بنوم جيد أثناء الليل حتى لو بقيت عدة ساعات قبل الذهاب إلى السرير، فإن شرب القهوة سيظل يؤثر سلبًا على عملية النوم بسبب التأثيرات المنشطة للكافيين.

ويؤكد الخبراء أن الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 50 عاما يجب ألا يشربوا المشروبات المنشطة مثل الشاي والقهوة في فترة ما بعد الظهر، لأن جسمهم يستغرق وقتا أطول بكثير لامتصاص المكونات التي تحتوي عليها هذه السوائل.

ونتيجة لذلك، توجد آثار للكافيين في دم الأشخاص في منتصف العمر حتى بعد 10 ساعات من تناوله، وهذا المنشط يمنعك من النوم والحصول على قسط كاف من النوم بشكل طبيعي ويمتص الجسم فنجانين فقط من القهوة بعد الغداء ببطء شديد، وبحلول الساعة الثامنة مساءً، يبقى 50٪ أخرى من الكافيين هناك.

لكن الدراسة تظهر أن الشباب يهضمون هذه المنشطات بشكل أسرع بكثير لذلك، من الممكن أن تدلل نفسك بالشاي أو القهوة أثناء النهار وحتى في المساء بشكل عام، تهدد نوعية النوم السيئة بأكبر عدد من المشاكل النفسية والفسيولوجية - من تسارع الشيخوخة والاكتئاب إلى السرطان والخرف الشيخوخة ولهذا السبب، من المهم جدًا الذهاب إلى السرير والاستيقاظ في نفس الوقت، وقضاء ما لا يقل عن 7-8 ساعات في النوم.