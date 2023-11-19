غداً.. جامعة سوهاج تنظم مؤتمر مستقبل الإبتكار وريادة الأعمال في نسخته الثالثة

تنظم جامعة سوهاج غدا الإثنين مؤتمر "مستقبل الابتكار وريادة الأعمال في نسخته الثالثة"، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي، والدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة، والدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وذلك في تمام الساعة العاشرة صباحاً بقاعة قناة السويس بالحرم الجامعي الجديد.

وقال الدكتور حسان النعماني، إن المؤتمر سوف يستعرض قصص نجاح لرواد الأعمال، وما يزيد عن ٥٠ اختراع ونموذج أولى تطبيقي، حيث سيتم اختيار الفائزين بالمراكز العشرة الأولي، للتصعيد للمشاركة في المعرض الدولي للابتكار، ومعرض جنيف الدولي للابتكارات من خلال مشاركتهم فى فعاليات مؤتمر (مستقبل الابتكار وريادة الاعمال).