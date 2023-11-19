أولى قرارات معتمد جمال بعد الفوز على الهلال الليبي

حقق الفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك الانتصار على نظيرة الهلال الليبي، بثلاثة اهداف دون مقابل، في المواجهة التي جمعت بين الفريقين اليوم الأحد، في غطار تجهيز اللاعبين لمواجهة أبوسليم المقبلة في بطولة الكونفدرالية.

أولى قرارات معتمد جمال قبل مواجهة أبوسليم

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة المدرب معتمد جمال منح لاعبي الفريق راحة من التدريبات غدا الاثنين، قبل العودة لاتسكمال التجهيز والإعداد لمواجهة أبوسليم في كأس الكونفدرالية.

يستكمل الفارس الأبيض تدريباته يوم الثلاثاء المقبل على ملعب النادي استعداداً للقاء أبوسليم الليبي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

من المقرر ان يلعب نادي الزمالك امام فريق أبو سليم الليبي يوم 26 نوفمبر الجاري باستاد برج العرب بالإسكندرية، في الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس الكونفدرالية الأفريقية.

سجل أهداف الزمالك في ودية الهلال الليبي كل من، يوسف أوباما وسيد عبد الله "نيمار" و البنيني سامسون أكينيولا.