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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

بوتين يشارك في قمة مجموعة العشرين الافتراضية

فلاديمير بوتين
فلاديمير بوتين

سيشارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في القمة الافتراضية لقادة دول مجموعة العشرين الأربعاء، وفق لما أعلن التلفزيون الرسمي الروسي، اليوم الأحد.

 

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وذكر برنامج "فيستي" التلفزيوني في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي نقلا عن جدول بوتين للأسبوع المقبل: "سيشارك فلاديمير بوتين في قمة مجموعة العشرين الافتراضية".

ولم يحضر بوتين آخر اجتماعين لمجموعة العشرين، استضافتهما الهند في سبتمبر وإندونيسيا العام الماضي، وأرسل وزير الخارجية سيرغي لافروف بدلاً منه.

وأعلنت الهند، السبت، أن رئيس حكومتها ناريندرا مودي سيترأس قمة افتراضية الأربعاء "للمضي قدما في تحديد نتائج ونقاط العمل منذ قمة نيودلهي الأخيرة".

ولم يقم بوتين سوى برحلات قليلة خارج روسيا منذ أن أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحقه بسبب "الترحيل غير القانوني لأطفال أوكرانيين".

وتضم مجموعة العشرين 19 من أكبر الاقتصادات في العالم بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي.

 

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