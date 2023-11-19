الشوكولاتة تخفض ضغط الدم المرتفع.. دراسة تكشف التفاصيل

تعمل حبوب الكاكاو المشبعة بالمغنيسيوم، والتي تدخل في تكوين الشوكولاتة، على خفض ضغط الدم.

بشرى سارة لجميع محبي الشوكولاتة - لقد أثبت العلماء أن المنتجات التي تحتوي على المغنيسيوم يمكن أن تخفض ضغط الدم ولهذا السبب يحتاج الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم أو ارتفاع ضغط الدم ببساطة إلى فحص مستوى المغنيسيوم في الجسم، ولعل الزيادة في الضغط في حالتهم تفسر على وجه التحديد بنقص هذه العناصر الغذائية المفيدة التي يمكن تجديدها بما في ذلك بمساعدة الشوكولاتة، ووجدت دراسة أن المغنيسيوم يمكن أن يخفض ضغط الدم عن طريق تنظيم تدفق الدم.

يعاني ملايين الروس من ارتفاع ضغط الدم، وهو أكبر عامل خطر للإصابة بالسكتة الدماغية وأمراض القلب، وقام علماء من جامعة هيرتفوردشاير في إنجلترا بتحليل 25 شخصًا تم تشخيص إصابتهم بارتفاع ضغط الدم، بالإضافة إلى 21 شخصًا آخرين لا يعانون من مشاكل في ضغط الدم.

واحتفظ المتطوعون بمذكرات تحتوي على سجلات الطعام الذي تناولوه وسمح هذا للعلماء بتقدير الحصص اليومية من المغنيسيوم التي يتلقاها الناس.

وأظهرت النتائج أن ضحايا ارتفاع ضغط الدم حصلوا على كميات أقل بكثير من المغنيسيوم من الطعام مقارنة بالأشخاص الأصحاء وبعد ذلك، قام العلماء بتحليل التغيرات في تناول المغنيسيوم مع تقدم العمر واتضح أنه كلما كبر الشخص، قل المغنيسيوم الذي يحصل عليه من الطعام.

بشكل عام، تلقى جميع المشاركين في الدراسة أقل من الجرعة اليومية الموصى بها من المغنيسيوم، بغض النظر عن مستويات ضغط الدم. هذه الجرعة الموصى بها هي 300 ملغ للرجال و270 ملغ للنساء في المملكة المتحدة، وفي الولايات المتحدة تزيد إلى 400 ملغ للرجال و310 ملغ للنساء.

ويحتوي 100 جرام من الشوكولاتة الداكنة على 146 ملجم من المغنيسيوم، و100 جرام من شوكولاتة الحليب تحتوي على 63 ملجم من المغنيسيوم ويحتوي 100 جرام من اللوز على 268 ملجم من المغنيسيوم، و100 جرام من الجوز يحتوي على 376 ملجم، و100 جرام من الموز يحتوي على 27 ملجم فقط.