أسيوط تنظم منتدى حوارى عن "تحديات الانتخابات الرئاسية" بأبنوب

أحتضنت مدينة أبنوب في محافظة أسيوط، منتدى حواري تحت عنوان "تحديات المشاركة السياسية في الانتخابات الرئاسية". تم تنظيم هذا المنتدى من قبل مركز النيل للإعلام بأسيوط بالتعاون مع الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار فرع أسيوط، وقطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات.

يأتي ذلك في إطار حرص مركز النيل للإعلام بأسيوط على تعزيز الوعي السياسي لدى المواطنين وتمكينهم من المشاركة الفعالة في العملية الانتخابية. وقد تمت دعوة مجموعة متنوعة من المتخصصين والخبراء والأكاديميين في مجالات العلوم السياسية وتعليم الكبار للمشاركة في النقاشات والمحاضرات.

ويهدف المنتدى الحواري إلى التعرف على التحديات الرئيسية التي تواجه المشاركة السياسية في الانتخابات الرئاسية المقبلة، واستعراض الآليات اللازمة لتوفير المناخ المناسب للمشاركة في الاستحقاقات الانتخابية.

وأكدت سحر حسين محمد، مدير مركز النيل للإعلام بأسيوط، رؤية الحملة الإعلامية القومية التي أطلقها القطاع الداخلي للإعلام بالهيئة العامة للاستعلامات، برعاية الدكتور ضياء رشوان رئيس الهيئة والدكتور أحمد يحيى رئيس القطاع، تحت شعار "صوتك مستقبلك .. إنزل وشارك".

وأشارت سحر، ألى أن النقاشات تناولت مواضيع متعددة مثل ضمان حرية التعبير والتنظيم السياسي العادل والتمثيل الجيد للمرأة والشباب في العملية الانتخابية. تم تسليط الضوء على تحديات التلاعب الانتخابي والفساد وكيفية مواجهتها والعمل على تطبيق معايير الشفافية والنزاهة في العملية الانتخابية، مشيرة إلى أن المنتدى تخلله العديد من الجلسات التشاورية وورش العمل التفاعلية، حيث تمكن المشاركون من تبادل الأفكار والتجارب المختلفة وتقديم الاقتراحات المفيدة لتعزيز المشاركة السياسية في الانتخابات الرئاسية.

وتمت مناقشة مفهوم المشاركة السياسية الفعّالة والتنمية السياسية وأهميتها، من خلال حوار مفتوح مع الدكتور محمد محمد سليمان، وكيل كلية الخدمة الاجتماعية بجامعة أسيوط، الذي استعرض أشكال المشاركة السياسية وأهم التحديات المرتبطة بالانتخابات الرئاسية، مثل الجهل وعدم الوعي السياسي، وانتشار الشائعات، والتلاعب السياسي، والرشاوى الانتخابية.

وشدد سليمان، على ضرورة المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة وفي جميع الاستحقاقات الانتخابية، لإظهار مصر بالشكل الملائم وإغلاق أبواب الفتنة ونشر الفوضى بين أفراد المجتمع.

وتطرق خالد سيد المصري، مدير إدارة المتابعة بالهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار بأسيوط، إلى أهمية التنسيق والتعاون بين مؤسسات المجتمع المحلي لمحو الأمية السياسية بين المواطنين، خاصة في القرى.

وأكد عادل محمد عبد اللطيف، مدير إدارة تعليم الكبار بمركز ومدينة أبنوب، على الجهود المبذولة لتقليص معدلات الأمية بين المواطنين وتوعيتهم بحقوقهم وواجباتهم تجاه الوطن، لتحقيق التنمية والتقدم المرجو.

وشارك في المنتدى لفيف من مدرسي ومدرسات فصول محو الأمية وممثلو إدارة تعليم الكبار بمركز ومدينة أبنوب، وقيادات الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار بأسيوط.

وفي ختام المنتدى، أكدت الجهات المشاركة على أهمية تواصل هذه الأنشطة التثقيفية والتوعوية لتعزيز الوعي السياسي بين الناخبين وتشجيعهم على المشاركة الفعالة في العملية الانتخابية لضمان بناء ديمقراطية قوية ومستقرة في البلاد.

جانب من ضيوف المنتدى الحوارى

جانب من ضيوف المنتدى الحوارى

جانب من ضيوف المنتدى الحوارى

جانب من ضيوف المنتدى الحوارى

جانب من ضيوف المنتدى الحوارى

جانب من ضيوف المنتدى الحوارى

جانب من ضيوف المنتدى الحوارى

جانب من ضيوف المنتدى الحوارى

جانب من ضيوف المنتدى الحوارى