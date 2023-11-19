3 مؤسسات تُوزع حواسب لذوي الهمم بجامعة جنوب الوادي

أقيمت بجامعة جنوب الوادي، اليوم الأحد، فاعلية توزيع أجهزة اللاب توب على الطلاب ذوي الهمم بالجامعة.

جاء ذلك بحضور مستشار وزير التضامن الاجتماعي وبرعاية نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي، والدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي.

ووجه رئيس الجامعة التحية لجهود وزارة التضامن الاجتماعي و التعاون المثمر مع الجامعة في دعم الطلاب الفائقين و الطلاب غير القادرين، مشيرا الى أهمية التكافل الاجتماعي و الدعم الإنساني، و استثمار القيم الطيبة داخل كل انسان

وأضاف رئيس الجامعة، أنه يجري الاعداد لعمل قاعدة بيانات بالفئات الاولى بالرعاية في الجامعة و عمل موقع الكتروني لخدمات التضامن الاجتماعي بالجامعة وتوفير نظام معلوماتي متكامل ووجه بقيام كلية التربية بعمل تصور لتعظيم الخدمات المقدمة للطلاب ذوي الهمم بالجامعة .

وحيا رئيس الجامعة جهود الجمعية الشرعية وجمعية الاورمان وبنك ناصر الاجتماعي وتعاونهم المثمر مع جامعة جنوب الوادي.

واستعرض الدكتور صلاح هاشم مستشار وزير التضامن الاجتماعي اهم الخدمات التي تقدمها وحدات التضامن الاجتماعي في الجامعات في توجيه الدعم للفئات الأولى بالرعاية وإقامة حاضنات الطلاب الفائقين و تقديم الدعم المادي للخريجين و تشجيع البحث العلمي لطلاب الدراسات العليا في عدد من كليات الجامعة .

وتحدث حسن عثمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي عن دور الوزارة في بناء الانسان من خلال خدماتها المتنوعة و الحرص على التكامل مع مختلف اجهزة الدولة ووجه عبد الهادي عبد الوهاب مدير جمعية الاورمان بقنا الشكر لجامعة جنوب الوادي على استضافة هذه الفاعلية .

وأكد حرص جمعية الأورمان، على التعاون المثمر مع الجامعة تضمنت الفعاليات توزيع اجهزة اللاب توب على الطلاب ذوي الهمم من كليات الآداب و الحقوق بقنا و الالسن بالغردقة وتكريم الطلاب الفائقين ومتطوعي وحدة التضامن الاجتماعي

وشهد الفعاليات الدكتور عصام الطيب عميد كلية التربية بقنا وأحمد رزق مدير بنك ناصر الاجتماعي بقنا ونورا عارف منسق وحدة التضامن الاجتماعي بالجامعة والاء عادل مسؤول الحماية والتمكين الاجتماعي بالوحدة ولفيف من وكلاء الكليات و أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والطلاب من مختلف كليات الجامعة، و الدكتور محمد سعيد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتمية البيئة و حسن عثمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بقنا و عبد الهادي عبد الوهاب مدير جمعية الاورمان بقنا.