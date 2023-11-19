رفع تجمعات مياه الأمطار من شوارع مدينة أبو المطامير

تعرضت مدينة أبو المطامير والقري التابعة لها، لموجة من الأمطار الغزيرة، التي إستمرت لساعات طويلة، صاحبها إنخفاض في درجة الحرارة ، ووجود رياح مثيرة للرمال والأتربة ،خاصة علي طريق القاهرة الأسكندرية الصحراوي ،وتحولت شوارع المدينة إلي مايشبة البحيرات بسبب تراكم المياة الناجمة علي سقوط الأمطار، كما تم فصل التيار الكهربائي عن العديد من القري ، خوفا من سقوط الأسلاك الكهربائية علي المواطنين

وفور سقوط الأمطار ، قامت المحلية لمركز ومدينة أبو المطامير برئاسة اللواء محمد عيسى عمار، بالدفع بمعدات الوحدة المحليه وسيارات الكسح ،لرفع تراكمات مياة الأمطار وتصريفها بمعظم الشوارع والعمل على تخفيف الآثار الناجمة عنها ، وضمان سيولة المرور ، وسهولة عبور المشاة.

ومن جانبها وجهت الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة، بإستمراررفع درجة الإستعداد داخل الوحدات المحلية ومتابعة أعمال كسح مياة الأمطار من جميع الميادين والشوارع بشتى القطاعات .