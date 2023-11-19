"إنزل وشارك مصر تستحق منا الكثير" ندوة بمركز فرشوط

عقد مجلس أمناء تعليم فرشوط بمحافظة قنا، ندوة بعنوان أنزل وشارك اليوم الأحد الموافق ١٩نوفمبر٢٠٢٣ بقاعة مجلس مدينة فرشوط بحضور عبدالرسول صقر مدير إدارة فرشوط التعليمية وعبدالرافع جاد وكيل الإدارة التعليمية و محمود على دياب رئيس مجلس أمناء الإدارة وأعضاء مجالس الأمناء بمدارسالإدارة.

وبدأت الندوة بكلمة من عبدالرسول صقر مدير إدارة فرشوط التعليمية بشرح الانتماء والمواطنة والعلاقة بينهم وحق الدولة على الفرد وانعكاس المشاركة على المواطن ، والتخلي عن الحق الدستوري في المشاركة في الانتخابات يضر بمصلحة المواطن ويضعف فرصه في إختيار من يمثله كما يعد تنازلا من المواطن عن حقه في تقرير مصيره .

وأكد صقر، أن المشاركة ترسل رسالة واضحة للعالم بأن المواطن المصري راض عن الأوضاع الداخليةو ليس لديه استعداد للتفريط في حقوقه السياسية ، لافتا الى أن أنظار العالم تتجه الآن الى مصر ويجب أن نقدم رسالة إيجابية للعالم أجمع أننا على قدر هذا الإستحقاق .

وذكر عبدالرافع جاد وكيل الإدارة التعليمية بفرشوط، أن المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية والاستحقاقات الانتخابية عموما ، تقدم رسائل إيجابية عديدة على الصعيد الداخلي ، وأخرى للخارج أن مصر تسير نحو استكمال مسيرة التطوير التي شهدتها فى فترة تولى معالى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية .

وأكد جاد، على ضرورة مشاركة الطلاب الذين يسمح لهم بالانتخابات لتدشين قيم المواطنة والوعى المجتمعى في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وعدَّ ذلك مظهراً من مظاهر الإيجابية التي لابد أن يتحلى بها كمواطن مصري.

أضاف رئيس مجلس أمناء الإدارة التعليمية الحاج محمود على دياب، كلمتة للحضور من أعضاء مجلس أمناء المدارس أنتم ثروة هذا الوطن وبُناته، المعوَّل عليهم آمالاً عظاماً، فمصر تنتظر منكم إيجابية ومشاركة في كل ما يسهم في نهضتها، وأنصح أبنائي جميعاً بأن يحدثوا تأثيراً وأن تكون له بصمة، مع الحفاظ الكامل على هويتنا الوطنية المصرية .

يأتي ذلك وفقاً لتوجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتحت رعاية السيد الدكتور محمد السيد محمد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا.