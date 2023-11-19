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الأحد 19 نوفمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

الرئيس الأمريكي يأمر بإعداد عقويات على الإسرائيليين المتطرفين في الضفة

جو بايدن
جو بايدن

وجه الرئيس الأمريكي جو بايدن، بإعداد عقوبات على المستوطنين الإسرائيليين المتطرفين الذين يهاجمون الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.
 

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وذكرت صحيفة "بوليتيكو" الأميركية أنها اطلعت على وثيقة داخلية أرسلت، الجمعة، إلى كبار مساعدي بايدن، أبرزهم وزير الخارجية أنتوني بلينكن ووزيرة الخزانة جانيت يلين، من أجل العمل على "اتخاذ خيارات سياسية وإجراءات سريعة ضد المسؤولين عن العنف في الضفة الغربية".

ومن بين الخيارات المطروحة فرض عقوبات على المستوطنين وحظر تأشيراتهم.

ويشمل التوجيه "الأشخاص أو الكيانات التي شاركت بشكل مباشر أو غير مباشر في أعمال أو سياسات تهدد أمن أو استقرار الضفة الغربية، وتتخذ أعمال ترهيب ضد المدنيين هناك".

وتشير الوثيقة إلى أن بايدن يرى أن عنف المستوطنين يشكل "تهديدا خطيرا" للسلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين ويزعزع الاستقرار في أنحاء الشرق الأوسط.

وجاءت الوثيقة بعد وقت قصير من نشر بايدن مقال رأي في صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، يكشف فيه عن نواياه بشأن خطوة مماثلة.

وكتب في المقال: "الولايات المتحدة مستعدة لاتخاذ خطوات الخاصة، بما في ذلك إصدار حظر على التأشيرات ضد المتطرفين، الذين يهاجمون المدنيين في الضفة الغربية".

وأوضحت "بوليتيكو" أن الإدارة الأميركية تسعى إلى إظهار أنها تدعم المدنيين الفلسطينيين، رغم دفاعها القوي عن حق إسرائيل في الانتقام من حماس.

 

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