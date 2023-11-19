أمطار غزيرة قري مدينة رشيد بالبحيرة

شهدت قري مدينة رشيد بمحافظة البحيرة، موجة من الأمطار الغزيرة التي إستمرت على مدار اليوم الأحد، صاحبها إنخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، مع نشاط رياح متوسطة، وتحولت الميادين والشوارع إلي برك من المياه الناجمة عن الأمطار.

وتسببت انخفاض درجة الحرارة امتناع بعض الطلاب في الذهاب إلى المدارس، بعد أن فضل أولياء الامور بقاء أبنائهم داخل المنزل ، بسبب الأحوال الجوية السيئة ، وصعوبة الحركة داخل الشوارع بسبب تراكم مياة الأمطار

وبذلت المحلية لمركز ومدينة رشيد برئاسة اللواء ياسر مهنا الدمينى، جهود كبيرة للتعامل مع موجة الأمطار الغزيرة ، حيث تم بالدفع بمعدات الوحدة المحليه لرفع تراكمات مياة الأمطار وتصريفها بمعظم الشوارع والعمل على تخفيف الآثار الناجمة عنها.

ومن جانبها وجهت الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة، بإستمرار رفع درجات الإستعداد داخل الوحدات المحلية وإستمرار متابعة أعمال رفع مياة الأمطار من كافة المناطق ومتابعة كافة الأعمال بشتى القطاعات .