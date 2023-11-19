عاجل
الأرصاد تحذر من سوء الطقس.. سيول ورياح ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين إلى 12415 وإصابة أكثر من 32 ألف
الأحد 19 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

حبس تشكيل عصابي مكون من 4 عاطلين لهذا السبب

بوابة الوفد الإلكترونية

قررت النيابة العامة حبس تشكيل عصابى مكون من 4 عاطلين لقيامهم بارتكاب وقائع سرقات طلمبات المياه دائرة مركز شرطة الشهداء 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وتمكن قطاع الأمن العام، برئاسة اللواء محمود أبو عمرة، مساعد وزير الداخلية من ضبط تشكيل عصابى مكون من 4 عاطلين لـ3 منهم معلومات جنائية- مقيمين بدائرة مركز شرطة الشهداء) تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب وقائع سرقات طلمبات المياه وبحوزتهم (فرد محلى وطلقة- كمية لمخدر الحشيش- سلاح أبيض "مطواة"- 3 طلمبات مياه - 3 دراجات نارية "بدون لوحات معدنية").


وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم 3 وقائع سرقة بدائرة مركزة شرطة الشهداء واعترفوا بحيازتهم للسلاح النارى والأبيض للدفاع عن نشاطهم الإجرامى، والمواد المخدرة بقصد الاتجار والدراجات النارية لتسهيل تنقلاتهم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الجريدة الورقية