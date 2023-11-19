حبس تشكيل عصابي مكون من 4 عاطلين لهذا السبب

قررت النيابة العامة حبس تشكيل عصابى مكون من 4 عاطلين لقيامهم بارتكاب وقائع سرقات طلمبات المياه دائرة مركز شرطة الشهداء 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وتمكن قطاع الأمن العام، برئاسة اللواء محمود أبو عمرة، مساعد وزير الداخلية من ضبط تشكيل عصابى مكون من 4 عاطلين لـ3 منهم معلومات جنائية- مقيمين بدائرة مركز شرطة الشهداء) تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب وقائع سرقات طلمبات المياه وبحوزتهم (فرد محلى وطلقة- كمية لمخدر الحشيش- سلاح أبيض "مطواة"- 3 طلمبات مياه - 3 دراجات نارية "بدون لوحات معدنية").



وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم 3 وقائع سرقة بدائرة مركزة شرطة الشهداء واعترفوا بحيازتهم للسلاح النارى والأبيض للدفاع عن نشاطهم الإجرامى، والمواد المخدرة بقصد الاتجار والدراجات النارية لتسهيل تنقلاتهم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.