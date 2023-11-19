حبس 6 متهمين لسرقتهم مليون جنيه من داخل سيارة في الهرم

أمرت نيابة جنوب الجيزة بحبس 6 متهمين، لسرقتهم مبلغ أكثر من مليون جنيه من داخل سيارة تابعة لإحدى الشركات في الهرم.

واعترفوا المتهمين أمام جهات التحقيق، أن حال استقلال المجني عليهما سيارة وبحوزتهما مبلغ مليون و170 ألف جنيه، تتبعوا خطواتهم، وبإستيقافهما وإدعوا أنهم رجال شرطة، وقاموا بسرقة المبلغ المالي.

وافاد المتهمين، أن محاسب بداخل الشركة إستغل عمله وعلم بتحركات العاملين، واتفق مع المتهمين، بارتكاب الواقعة.

وكانت قد كشفت الأجهزة الأمنية، ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة من (سائق، مرافقه- مقيمان بالبحيرة) بأنه حال استقلالهما سيارة (نقل) قيادة الأول وبحوزتهما مبلغ مالى من توريدات خاصة بالشركة عملهما (مليون و170 ألف جنيه) وسيرهما بدائرة القسم فوجئا بسيارة "مينى باص" يستقلها "مجهولين" قاموا باستيقافهما وإدعوا أنهم رجال شرطة وسرقة المبلغ المالى.

أسفرت جهود فريق البحث بمشاركة قطاع الأمن العام عن أن وراء ارتكاب الواقعة (6 أشخاص - مقيمين بالجيزة والبحيرة).

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبحوزتهم (المبلغ المالى المستولى عليه – سيارة مينى باص "دون لوحات معدنية").. وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة حيث إستغل أحدهم عمله بالشركة (محاسب) وعلمه بتحركات العاملين والمبالغ المالية، فإتفق مع باقى المتهمين على إرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.