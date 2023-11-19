مياه الفيوم تستعرض الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"

عقد المهندس محمد عبد الجليل النجار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، الإجتماع الأسبوعي لمناقشة نسب تنفيذ الأعمال بمشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة -المرحلة الأولى ، بحضور الدكتور حاتم فاضل مكتب دار الدراسات والتصميمات العمرانية والمهندسة عفاف فكري مدير إدارة المشروعات بالشركة ومهندسي الإشراف بالشركة

وناقش الاجتماع الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة المرحلة الأولى بمركزي اطسا ويوسف الصديق وسبل دفع الأعمال بتلك المشروعات والانتهاء منها تباعاً والتنسيق بين الشركة والشركات القائمة على تنفيذ الأعمال تمهيداً للاستلام المشروعات لدخولها الخدمة خلال الأيام القليلة المقبلة

وشدد النجار، على سرعة تلافي أي ملاحظات فنية وتذليل كافة العقبات وسرعة نهو الأعمال بالمشروعات لضمان دخولها حيز الخدمة بأسرع وقت ممكن لتحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بالمركزين ولتحسين نوعية الحياة الاجتماعية والاقتصادية والصحية للمواطنين المقيمين بالقرى الأكثر احتياجاَ.

المشاركة المجتمعية

ومن جهه اخرى قامت إدارة التوعية والمشاركة المجتمعية فى شركة مياة الفيوم بتنفيذ سلسلة من الندوات داخل الفصول بمعهد قلمشاة الأزهرى للفتيات لحث الطالبات على ترشيد استهلاك مياه الشرب والحفاظ على مصادر المياه من التلوث بجانب ندوة لأولياء الأمور ومعلمى ومعلمات المعهد.

وأكد المهندس محمد عبدالجليل رئيس الشركة أن إدارة التوعية تقوم بنشر الوعي المائى وتعزيز ترشيد استهلاك المياه بالتنسيق والتعاون مع كافة منظمات المجتمع المدني وكافة الجهات التنفيذية الشريكة وخاصة الأزهر الشريف وان مثل هذه الندوات واللقاءات التى يتم تنفيذها لطالبات الأزهر تجنى ثمارها فى الحفاظ على مرافق الدولة وتقليل الفاقد الناتج عن ترشيد استهلاك المياه والحفاظ على كل نقطة مياه من الاهدار والذى يحثنا عليه ديننا الحنيف.

وأكد رئيس الشركة، أن هناك تعاون مثمر وبناء فى تنفيذ مثل هذه الفعاليات التى تستهدف كافة الفئات العمرية فى أماكن تواجدهم داخل المحافظة من باب المسئولية المجتمعية والتشاركية فى الحفاظ على مياه الشرب والاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحي وزيادة وعى المواطنين بضرورة الحفاظ على البنية التحتية التي تنفذها الدولة من أجل إيصال كوب ماء نظيف لكل مواطن مطابق للمواصفات القياسية والصحية وتعريفهم بحجم الإنفاق على المشروعات التى تنفذها الدولة في هذا الصدد.

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