تعليم الفيوم: تدريب 2777 مدير مدرسة ومعلم ببرنامج الوعي المجتمعي وقيم المواطنة

تابعت الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، تدريب دور المدرسة في تعزيز الوعي المجتمعي وقيم المواطنة لدى طلاب المدارس في ضوء التحول الرقمي، حيث أكدت على أهمية البرنامج التدريبي ، مع ضرورة نقل ما تم التدريب عليه إلى المعلمين بالمدارس حتى يأتي بثماره على أبنائنا طلاب المدارس.

وتم تنفيذ البرنامج التدريبي بالتعاون بين إدارة التدريب بمديرية التربية والتعليم بالفيوم ، والأكاديمية المهنية للمعلمين بالفيوم. تحت رعاية وتوجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

وتم تدريب 592 مدير معلمة إبتدائي ، و 230 مدير معلمة إعدادي، و 59 مدير مدرسة ثانوي، و 40 مدير مدرسة تعليم فني على مستوى المحافظة، وبلغ إجمالي العدد المستهدف بالتدريب على مستوى المحافظة(مدير مدرسة - معلم - أخصائي إجتماعي - رئيس مجلس أمناء الإدارة التعليمية - أمين إتحاد الطلاب بالإدارة التعليمية) 2777 متدرب على مستوى المحافظة ، تم توزيعهم على 36 قاعة تدريبية بجميع الإدارات التعليمية على مستوى محافظة الفيوم.

ويهدف البرنامج التدريبي إلى، إكساب المشاركين المعارف والمهارات والاتجاهات اللازمة لتفعيل دور المدرسة في تعزيز الوعي المجتمعي وقيم المواطنة لدى الطلاب في ضوء التحول الرقمي.

الوعى والمواطنة

وتبلغ مدة البرنامج التدريبي، 3 أيام تدريبية خلال الفترة من اليوم الأحد 19 وحتى الثلاثاء 21 نوفمبر ، ويتضمن البرنامج التدريبي، ثلاثة محاور رئيسية (الوعي والمواطنة والتربية الإيجابية وخطة عمل).

جدير بالذكر أن البرنامج التدريبي "تفعيل دور المدرسة في تعزيز الوعي المجتمعي وقيم المواطنة لدى الطلاب في ضوء التحول الرقمي" يأتي في إطار حرص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على تلبية متطلبات التنمية المستدامة ، ومواجهة التحديات التي يفرضها التحول الرقمي ، وبناء الإنسان المصري المتوازن الذي يتمتع بالوعي المجتمعي وقيم المواطنة ليسهم في بناء وطنه وتنمية مجتمعه.

وتقدمت الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، بالشكر والتقدير الى مسئولي التدريب ، ومديري المدارس والمعلمين المشاركين فى حضور البرنامج التدريبي

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