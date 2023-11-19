تونس تفوز على مصر برباعية في بطولة شمال إفريقيا

حقق منتخب تونس الانتصار باربعة أهداف مقابل هدفين لمنتخب مصر، في المواجهة التي جمعت المنتخبين اليوم ضمن مواجهات الجولة الرابعة من منافسات بطولة شمال افريقيا، المقامة في دولة تونس.

تونس تفوز على مصر برباعية ببطولة شمال افريقيا

جاءت اهداف منتخب تونس في شباك منتخب مصر بالدقائق 21 و 23 و 26 و47 ، بعدما سجل زين الدين كعادة (هدفين) في الدقيقة 22 من ضربة الجزاء والدقيقة 26 فيما أحرز يوسف بشة (هدفين) في الدقائق 24 و46.

بينما سجل اهداف منتخب مصر في تونس كل من اللاعب محمد عبد الله، في منتصف الشوط الثاني من اللقاء، واللاعب كريم سعيد الهدف الثاني لمنتخب مصر في مرمى تونس، ليقلص الفارق في المباراة.

رفع منتخب تونس رصيده إلى 9 نقاط في صدارة المجموعة فيما يحتل منتخب مصر المركز الثالث برصيد 4 نقاط بعد التعادل مع ليبيا، وتحقيق الانتصار على الجزائر.

تقام بطولة شمال أفريقيا في الأراضي التونسية خلال الفترة من 11 حتى 23 نوفمبر الجارى، حيث ستكون اختبارًا جادًا وقويًا للاعبي الفراعنة، والتي من المؤكد أن يكون بعضهم نواة للمنتخب الأول في المستقبل القريب.