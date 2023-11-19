تعليم الفيوم تنظم ندوة تحت شعار "صوتك أمانة وواجب وطني"

نظمت مديرية التربية والتعليم بالفيوم، ندوة لتنمية الولاء والإنتماء والمشاركة والدور الإيجابي للمواطن داخل جمهورية مصر العربية، بحضور الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، وريحاب عريق وكيل المديرية، والدكتور أحمد حسني عميد كلية الخدمة الإجتماعية، والدكتورة أمال جمعة عميد كلية التربية بجامعة الفيوم ، والدكتورة أمال ربيع أستاذ بكلية التربية والعميد السابق للكلية، و حمادة الديان رئيس جمعية حقوق الإنسان، و مصطفى حسين، مدير إدارة الشبكة الوطنية للطوارئ بالمحافظة، و، و هشام أبو عوف مدير عام إدارة الشئون التنفيذية بالمديرية ، و محمد النادي مدير عام إدارة الشئون المالية والإدارية، والدكتور محمد صلاح الدين حمزة مدير إدارة الأنشطة بالمديرية، و أمل أنور مدير إدارة العلاقات العامة، وعبدالنبي كمال موجة عام التربية الإجتماعية بالمديرية ، و العاملين بالمديرية، ورؤساء أقسام ديوان المديرية ، والعلاقات العامة والشئون التنفيذية بالمديرية.

وأكدت الدكتورة أماني قرني وكيل الوزارة، على أهمية الولاء والإنتماء والمشاركة في الانتخابات الرئاسية ، حيث أنها واجب وطني، وعلى ضرورة أن يقدر كل مواطن على أرض مصر أنه جندي في مكانة يدافع عن أرض هذا الوطن الغالي، مصر الحبيبة، وأن المسئولية الوطنية تجاه الوطن تحتم على كل فرد داخل مصر أو خارجها، أن يشارك في التصويت الانتخابي لتعزيز المشاركة الوطنية والديمقراطية لبناء الوطن.

واشارت الدكتورة أمال ربيع، إلى ضرورة الاعتصام والتكاتف فى الفترة الحالية، والوقوف خلف القيادة السياسية، وعرض الإنجازات الرئاسية، التي تتحدث عن تطوير مصر فى المرحلة الحالية، مع ضرورة مواجهة التحديات الخارجية من أجل حماية الوطن.

وأكد الدكتور أحمد حسني، أن الأحداث الخارجية التي تحدث خارج مصر ، والمخاطر التى تواجهها الدولة المصرية، الأمر الذي يتطلب ضرورة مواجهة تلك التحديات بكل حزم وقوة ، والوقوف خلف القيادة السياسية، من خلال النزول والمشاركة والإدلاء بصوتك فى صناديق الاقتراع فى الانتخابات الرئاسية، تحت شعار صوتك أمانة وواجب شرعي.

المشاركة الجماعية

وشددت الدكتورة أمال جمعة ،على أهمية المشاركة، وفق معطيات الفترة الحالية والواقع الذي نعيشه، والمطلوب الإتحاد والمشاركة الجماعية على أهم شئ وهو أمانة الوطن والأمان في التكاتف حول القيادة السياسية الواعية المدركة لما يحدث فى الخارج من مؤامرات.

واشار مصطفى حسين، إلى أهمية أن يتكاتف الجميع وتشارك جميع أفراد الأسرة من خلال النزول والمشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، والوقوف والتكاتف خلف القيادة السياسية.

وعلى هامش الندوة، تم تنظيم معرض التربية الفنية ، تحت عنوان مديرية التربية والتعليم ، تتجمل بعلم مصر ، بمشاركة متميزة من توجية التربية الفنية بشرق الفيوم، حيث تم عرض عدد من الأشكال والرسومات المتميزة لعلم مصر بألوان جذابة، وباستخدام خامات البيئة، تحت إشراف الشئون التنفيذية وتوجية التربية الفنية بالمديرية والإدارات التعليمية.

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