مصر للطيران تتعاقد مع أكاديمية السعودية للاستعانة بجهاز الطيران التمثيلى لطراز B787 Dreamliner

والخطوط السعودية تستعين بأجهزة الطيران التمثيلى بأكاديمية مصر للطيران للتدريب من طراز A330

فى خطوة نحو مزيد من التعاون مع شركاء النجاح وفى إطار من العلاقات الوطيدة بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، شهدت فعاليات معرض دبى للطيران 2023 توقيع اتفاقية جديدة بين أكاديمية السعودية بجدة وشركة مصر للطيران للخطوط الجوية للاستعانة بجهاز الطيران التمثيلى لطراز «B787 Dreamliner»..

حيث تمتلك مصر للطيران حالياً 7 طائرات من هذا الطراز، ومن المنتظر تسلم الطائرة الثامنة فى بداية عام 2024، مما يستدعى زيادة عدد الطيارين المؤهلين لقيادة هذا الطراز الحديث.

وتمثل هذه الشراكة خطوة جادة ستثرى بشكل كبير البرامج التدريبية المقدمة من أكاديمية السعودية، بهدف تأهيل وتطوير قدرات العاملين بمختلف مجالات النقل الجوى. كما أن تبنى هذه الشراكة يتوافق مع الأهداف الطموحة المحددة فى رؤية المملكة العربية السعودية 2030، من خلال دعم وتعزيز التدريب فى مجال الطيران، وأكاديمية السعودية بجدة على استعداد للمشاركة بقوة فى تحقيق أهداف هذه الرؤية الطموحة.

ومن الجدير بالذكر أن الخطوط الجوية السعودية تستعين أيضاً ببعض أجهزة الطيران التمثيلى المتاحة بأكاديمية مصر للطيران للتدريب مثل طراز A330 فى إطار من التعاون المتبادل بين الأشقاء.