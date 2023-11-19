الإسماعيلية تنظم لقاء تعريفيّ بمدرسة تكنولوجيا المعلومات حول فرص التدريب والدراسة

نظَّمت مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية، اليوم الأحد، لقاءً مُوسعًا لطلبة المدارس الثانوية الفنية؛ للتعريف بالفرص التدريبية والتعليمية التي يقدمها مركز الفندقة البحري التابع للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وذلك في إطار السعي للنهوض بالتعليم الفني والتدريب المهني في مصر، لما لهذا القطاع من أهمية إستراتيجية حتمية، حيث يضم شريحة كبيرة من القوى العاملة.

وتسعى المؤسسات التعليمية القائمة على المهارات المهنية، والعلوم التطبيقية، والتقنيات، وغيرها من التخصصات؛ لتوفير تجربة تعليمية عملية للطلاب، تتيح لهم الفرصة لاكتساب خبرات تساعدهم في حياتهم المهنية.

وحرصًا من قطاع التعليم الفني بالإسماعيلية بالتصدي للعديد من التحديات التي قد تقابل الخريجين، لا سيما فيما يتعلق بكفاءة سوق العمل والاستجابة لمتطلبات السوق سريعة التغير؛ تم التفكير في تقديم التدريبات المتخصصة والمهنية للطلبة بهذا المجال سعيًا نحو التنافسية، وتحسين إنتاجية سوق العمل من خلال تطوير مهارات الخريجين المؤهلين لسوق العمل، وخلق طرق مبسطة للاتصال والتواصل بين جميع الجهات المستفيدة التي تؤثر في هذا القطاع.

ومن الجدير بالذكره تم إنشاء مركز الفندقة البحرية في أكتوبر ١٩٨٣ لإعداد كوادر فندقية ماهرة للعمل على ظهر السفن التجارية والسياحية والمنشآت الفندقية.

وهو أحد المؤسسات التعليمية الرائدة في مجال الفندقة البحرية على مستوى مصر والشرق الأوسط ومهمته الأساسية تتمثل في تحقيق الريادة والتميز في التعليم الفندقي، والمناخ التعليمي الذي يقدمه المركز يساعد على تزويد الطلاب بالخبرات العملية والفنية التي تجعلهم على صلة وثيقة بميدان العمل وتوفر لهم رصيد الخبرات المتكاملة.

ويشمل المركز عدة أقسام تعليمية، هي قسم إنتاج الأغذية والمشروبات، قسم خدمة الأغذية والمشروبات ويقبل الخريجين من المدارس الثانوية وما يعادلها.