محافظ الفيوم يبحث آليات وسبل مواجهة الهجرة غير الشرعية

استقبل الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، السفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، لبحث مجالات التعاون المشترك في مواجهة الهجرة غير الشرعية، وسبل التوسع في البرامج التوعوية والمسابقات الطلابية بالمدارس لمجابهتها، وذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والدكتور محمود إمام مسئول بناء القدرات والفرص البديلة باللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية.

وعقب ذلك، عقد محافظ الفيوم، ورئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، لقاءً مع رؤساء المراكز والمدن، ووكلاء وزارات التربية والتعليم، والصحة.

وعقد الدكتور محمد عماد نائب محافظ الفيوم، والسفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، ندوة توعوية مع عددٍ من الرائدات الريفيات، والشباب والفتيات المستهدفين، لتعريفهم بمخاطر الهجرة غير الشرعية وآليات مجابهتها، وتشجيعهم على الاهتمام بالحرف اليدوية، وإقامة مشروعات خاصة بهم.

تمويل المشروعات

واستعرض نائب المحافظ، عدداً من برامج تمويل المشروعات عن طريق جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وبرنامج "فرصة"، و"مشروعك"، والبنك الزراعي المصري، ومبادرة باب رزق، وتدريب الشباب على الشمول المالي والحوكمة، فضلاً عن الحملات التوعوية بأهمية العمل الحر، والمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، وندوات الموازنة التشاركية، ومختلف التدخلات الاجتماعية للحد من الهجرة غير الشرعية، مع توفير البدائل الملائمة.

وأضاف أنه تم تنفيذ مبادرة "قرى أمنة للمرأة"، في عدد 3 قري هي: قرية قصر الجبالي بيوسف الصديق، ومطول بمركز إطسا، وشكشوك بمركز أبشواي، بالتنسيق مع منظمة اليونيسكو، وجاري الاعداد لتنفيذ المبادرة بقريتي كفور النيل بمركز الفيوم، وكفر محفوظ بمركز طامية .

ومن جهه اخرى عقدَ مجلسُ شئون الدراسات العليا والبحوث والعلاقات الثقافية بجامعة الفيوم جلستَهُ برئاسة الدكتور عرفه صبري حسن، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والعلاقات الثقافيَّة والبحوث، وبحضور أعضاء المجلس ، اليومَ الأحد بقاعة المؤتمرات بالمكتبة المركزيَّة.

في بداية الاجتماع تمَّ التَّصديقُ على مَحضر الاجتماع السّابق، وقد وافقَ المجلسُ على تسجيل عددٍ من الدرجات العلميَّة؛ ع29 ماجستير، و20 دكتوراة بكليات الجامعة المختلفة ومعاهدها.

وخلالَ هذا الاجتِماعِ تمَّ عَرْضُ خِطابِ الإدارة العامة للمكتب الفني لوزير التعليم العالي بشأن الضوابط الخاصة بعقد المؤتمرات العلميَّة الدوليَّة، ومناقشة آليات تنفيذِها، كما أُحيطَ المجلسُ علمًا بالإعلان عن بَدء تفعيل مِنَصّة الأجازات الدراسيّة الإلكترونيّة بالإدارة المركزيّة للبعثات بوزارة التعليم العالي، ومناقشة أهم الضوابط الخاصة بذلك.

000000

00000

000

00