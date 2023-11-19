محافظ قنا يُتابع الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية

قال اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، إن المحافظة وضع خطة استثمارية بهدف خدمة المواطنين ، من خلال مراعاة إختيار المشروعات ذات الأولوية التي تعود بالنفع عليهم.

وعقد المحافظ، اليوم الأحد، الاجتماع الدورى لمتابعة الموقف التنفيذى لمشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالى 2023/ 2024.

وحضر الاجتماع، الدكتور حازم عمر نائب المحافظ ، و حسام حموده سكرتير عام المحافظة ، و محمد صلاح أبوكريشة السكرتير العام المساعد للمحافظة ، و زكريا قزمان ، مدير إدارة التخطيط بديوان عام المحافظة ، والقيادات التنفيذية.

استعرض المحافظ نسب تنفيذ المشروعات المدرجة ضمن الخطة الاستثمارية لكل وحدة محلية على حده ، و موقف طرح المشروعات التى لم يتم البدء في تنفيذها . ووجه المحافظ، بضرورة رفع تقرير دورى مُفصل يشمل نسب الإنجاز في تنفيذ مشروعات الخطة ، والمعوقات إن وجدت ، لإتخاذ القرارات اللازمة التى من شأنها الحفاظ على انتظام سير العمل ، بهدف تعظيم الإستفادة من المبالغ المخصصة ، مؤكدا على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تنفيذ المشروعات ، والتي تهدف إلى تقديم خدمات أفضل للمواطنين بقرى ومراكز المحافظة وفقا لتوجيهات القيادة السياسية وخطة التنمية المستدامة 2030 .

وشدد على رؤساء المدن بضرورة المتابعة الميدانية خلال مراحل العمل للوقوف علي جودة الأعمال المنفذة بالمشروعات ، والالتزام بالجدول الزمنى المقرر لها.

ووجه رؤساء المراكز والمدن متابعة تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية خاصه أن المحافظة لا تدخر جهدا في توفير الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ مشروعات خدمية لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين .

يُذكر أن الخطة الاستثمارية لمحافظة قنا للعام المالى الحالى بلغت مليار و146 مليون جنيه ، بواقع 632 مليون جنيه مكون محلى ، و 470 مليون جنيه من برنامج التنمية المحلية، و 14 مليونا و200 الف جنيه تمويل ذاتى ، لتمويل تنفيذ العديد من المشروعات في قطاعات ( الكهرباء ، الطرق ، تحسين البيئة ، تدعيم الإحتياجات ، أمن وإطفاء ومرور ، إنشاء أسواق حضارية ومواقف نموذجية ) .