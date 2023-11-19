أستاذ قانون بجامعة الزقازيق: التغييرات السياسية تفرض على الجميع تحمل مسؤولياته تجاه وطنه

أكد الدكتور يحيى دهشان أستاذ القانون العام بكلية الحقوق جامعة الزقازيق، أنه ومع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية المقبلة تأتي الأهمية التصويت بشكل فعال، لاختيار المرشح الرئيسي الأفضل للوطن.

وقال دهشان فى الندوة التثقيفية التى عقدها مجمع إعلام الزقازيق التابع للهيئة العامة للاستعلامات، أن عدم وجود جمهور الناخبين أمام صناديق الاقتراع أمر يتربص له أعداء الوطن، وينتظرونه بشغف.

وأوضح أستاذ القانون العام بجامعة الزقازيق، أن ما يحدث من تغييرات سياسية فى منطقة الشرق الأوسط يفرض على الجميع تحمل مسؤولياته تجاه وطنه.

وأشار الإعلامي دسوقي عبدالله مدير عام الإدارة العامة لإعلام شرق الدلتا، إلى أن مجمعات الإعلام التابعة لقطاع الإعلام الداخلى بالهيئة العامة للاستعلامات بقيادة الدكتور أحمد يحيى، سوف تشكل غرف عمليات فى أيام الانتخابات الرئاسية للوقوف على الحالة الانتخابية، ورصد أهم الأحداث والتطورات التي تحدث على مدار الساعة.