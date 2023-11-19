شباب الأردن ينتصر على لبنان وديًا

تمكن منتخب شباب الأردن من تحقيق انتصار ودي على نظيره اللبناني ، خلا اللقاء الذي أقيم بينهما مساء اليوم الأحد ، في إطار الاستعدادات لانطلاق بطولة غرب آسيا والتصفيات القارية المؤهلة إلى كأس آسيا للشباب المقبلة.

وتمكن منتخب لبنان من تسجيل أولى الأهداف عند الدقيقة 23 ، عبر اللاعب عدي الشموري برأسية داخل الشباك.، قبل أن يدرك المنتخب الأردني التعادل عند الدقيقة 44 من خلال تسديدة اللاعب محمود ذيب، بعد هجمة مرتدة قادها محمود صبرة، لينتهي الشوط الأول بنتيجة التعادل.

ونجح عودة الفاخوري في تسجيل هدف التقدم للأردن من ركلة جزاء.

مواجهات اليوم بتصفيات أوروبا المؤهلة للمونديال ..

المجر ضد الجبل الأسود، في تمام الرابعة مساءً بتوقيت مصر، الخامسة بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 2".

صربيا ضد بلغاريا، في تمام الرابعة مساءً بتوقيت مصر، الخامسة بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 1".

بلجيكا ضد إذربيجان، في تمام السابعة مساءً بتوقيت مصر، الثامنة بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 1".

السويد ضد إستونيا، في تمام السابعة مساءً بتوقيت مصر، الثامنة بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 2".

إسكتلندا ضد النرويج، في تمام العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر إلا ربع بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 2".

إسبانيا ضد جورجيا، في تمام العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر إلا ربع بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 1".



ليشتشتاين ضد لوكسمبرج، في تمام العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر إلا ربع بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 5".

البوسنة والهرسك ضد سلوفاكيا، في تمام العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر إلا ربع بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 4".

البرتغال ضد أيسلندا، في تمام العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر إلا ربع بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 3".