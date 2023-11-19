محافظ الدقهلية يناقش آليات تغطية المروي الخاصة المجاوره لمساكن سندوب

عقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الأحد، اجتماعاً لمناقشة آلية تغطية المروي الخاصة المجاوره لمساكن سندوب بمدينة المنصوره بطول 900 متر للحفاظ علي العمارات السكنية من تسريب مياه الري أسفل العمارات مما سيؤدي إلى تتضرها.

جاء ذلك بحضور الدكتور طارق صلاح وكيل وزارة الزراعة ، والمهندس محمود المرسي مدير عام هيئة الأوقاف بالدقهلية ، والمهندس محمد مشالي مدير عام ري غرب الدقهلية واللواء سمير صدقي رئيس مركز المنصوره ، والمهندسة مني الساعي مدير إدارة متابعة المشروعات بالمحافظة .

ووجه المحافظ، بسرعة التنسيق الكامل بين الوزارات والجهات المعنية ( وزارة الأوقاف - وزارة الري - وزارة الزراعة ) لتوفير الاعتمادات المالية لتغطية المروي حفاظاً علي الرقعة الزراعية وضمان وصول مياه الري الي الأراضي الزراعية والحفاظ علي العمارات السكنية أيضاً من اي أضرار .

وأكد مختار، أن المحافظة تعمل من خلال التنسيق والتعاون مع كافة الوزارات وأجهزة الدولة المعنية لتقديم كافة الخدمات للمواطنين في مختلف القطاعات الخدمية وحل مشاكلهم .

والجدير بالذكر أن مشروع إعادة تطوير وبناء مساكن سندوب تم بناءا علي قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتطوير هذا المشروع أثناء افتتاحه مشروع كوبري سندوب العلوي ، حيث أصدره تعليماته علي الفور للهيئة الهندسية للقوات المسلحة بتنفيذ هذا المشروع من خلال التنسيق مع وزارة الأوقاف ومحافظة الدقهلية ، وقامت المحافظة بدفع ايجار شهري لكافة الأسر التي كانت تسكن تلك العمارات طول مدة تنفيذ المشروع لتدبير وحدات سكنية مؤقتة لحين إعادتهم مره أخري إلي هذه العمارات بعد تطويرها .