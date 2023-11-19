غموض مصير أنشيلوتي مع ريال مدريد

يسيطر الغموض على مستقبل الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد وموقفه من البقاء مع الفريق الملكي لفترات إضافية ، خاصة أنه لم يبدى أي أحاديث بشأن تعاقده المستقبلي.



وأشارت صحيفة ماركا الإسبانية في هذا الصدد إلى أن إدارة النادي الملكي ترغب جديًا في استمرار أنشيلوتي ، وترى أنه الخيار الأمثل هذا الموسم ، في الوقت المنتظر فيه عرض الإدارة تجديد تعاقده موسمين إضافيين.

وواصلت ، أنه حتى الآن لم يحسم الطرفان نهائيًا موقفهما مع الريال ، ولم يتم أيضًا إجراء أية نقاشات في هذا الصدد.



على صعيد متصل ، تسيطر أيضًا على كارلو أنشيلوتي، حالة من القلق بعد موجه الإصابات التي تطارد صفوف الملكي بعدما وصل عدد اللاعبين المصابين إلى 9 لاعبين.

يملك ريال مدريد الكثير من الإصابات داخل صفوفه بعد تعرض تيبو كورتوا، وكيبا وإيدير ميليتاو، وأردا جولر، وداني سيبايوس، وإدوارد كامافينجا، جود بيلينجهام، فينيسيوس جونيور، تشواميني، ليصبح نسبة عدد اللاعبين غير المتاحين في الملكي إلى 39%.

صداع خط الوسط:

يفقد أنشيلوتي ثنائي خط الوسط المميز تشواميني وكامافينجا بسبب الإصابة، بالإضافة لنجمه المتألق بيلينجهام الذي لم يتعافَ بعد من الإصابة الأخيرة التي تعرض لها في كتفه، وحرمته من الانضمام لمنتخب إنجلترا في التوقف الدولي بـ نوفمبر، ليعاني في خط الوسط من غياب نجوم عدة.

ويتخوف أنشيلوتي أن يتعرض أحد لاعبيه لإصابة جديدة في فترة التوقف الدولي الحالي، والتي تنتهي في أواخر الأسبوع الجاري، قبل أن تعود الحياة إلى الملاعب العالمية على مستوى بطولات الأندية المحلية والقارية.