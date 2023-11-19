مولر يدافع عن مدرب ألمانيا بعد السقوط أمام تركيا

دافع توماس مولر، لاعب المنتخب الألماني عن مدربه جوليان ناجلسمان، بعد الخسارة من تركيا بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ضمن منافسات تصفيات أمم أوروبا "يورو 2024".

وأكد مولر في تصريحات صحفية أن الجميع يُفكر في الظهور بشكل جيد أمام الجماهير، حيث أن الماكينات مازالت قادرة على تحقيق الفوز، مما يجب أن لا نسمح لهم بإننا مستسلمون بعد السقوط أمام تركيا.

وأشار إلى أن اللاعبين لن يسمحوا لأنفسهم بالإحباط، حتى يواصل المنتخب الانطلاق وتقديم المستويات المميزة.

وغضب مولر من سؤال حول تعرض ناجلسمان لنفس الانتكاسة التي تعرض لها مواطنه هانز فليك، المرب السابق للمنتخب الألماني.

وكان المنتخب الألماني قد تعرض للخسارة الأولى من مديره الفني الجديد جوليان ناجلسمان أمام نظيره التركي بنتيجة 3/2، ليبدأ تسرب الشك لدي الجماهير الألمانية من قدرة المدرب الشاب على المنافسة على الألقاب تحت قيادته.

وتستعد كتيبة هانز فليك لبطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024"، والتي ستقام على أرضه ووسط جماهيره خلال العام المقبل.

الجدير بالذكر أن الماكينات الألمانية نجحت في تحقيق الفوز تحت قيادة ناجلسمان على أمريكا بنتيجة 3/1، بينما تعادلت مع المكسيك 2/2، في المعسكر الذي شهدته الولايات المتحدة الأمريكية.