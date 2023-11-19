كرة ماء الأهلي يلتقي هليوبوليس الثلاثاء المقبل

يلتقي فريق كرة الماء بالنادي الأهلي مواليد «2006» نظيره الشمس الثلاثاء المقبل بحمام سباحة نادي هليوبوليس ، لحساب منافسات بطولة الجمهورية.





كان فريق كرة الماء بالنادي الأهلي مرحلة «2006» ، قد تمكن من الفوز على نظيره الزمالك بنتيجة 15-6، خلال منافسات بطولة الجمهورية، التي أقيمت على حمام سباحة مقر النادي بالجزيرة.

وقدم الفريق الأحمر عرضًا قويًّا خلال المباراة، حيث نجح في الحفاظ على تقدمه بفضل الهجوم القوي والدفاع المحكم.

تشكيل الجهاز الفني لكرة ماء الأهلي

ويتكون الجهاز الفني والإداري لفريق كرة الماء مرحلة 2006 كلا من وائل عزت رئيس جهاز ألعاب الماء، ومحمد فاضل نائب رئيس الجهاز، ومحمود حسن مدير الجهاز، ومدحت فرج نائب مدير الجهاز، وآرون ريجوس مدير قطاع الناشئين، وعمرو فرج الله ومحمد أبو سديرة مدربي مرحلة ٢٠٠٦، وسيف ممدوح مديرًا إداريًّا، وحازم خالد إداريًّا، وسامح العشري مديرًا إداريًّا للقطاع التعليمي، وأحمد أكرم إخصائي تأهيل وإصابات، وباسم زينهم مدرب حراس مرمى، وأحمد الحفناوي معدًّا نفسيًّا.