الاتحاد البارالمبى للكرة الطائرة يهدى فخامة الرئيس فضية بطولة كأس العالم

قال اللواء منصور درويش نائب رئيس الاتحاد المصرى البارالمبى للكرة الطائرة ونائب رئيس اللجنة المنظمة لبطولة العالم والتى أسدل الستار عليها أمس ، إن اللجنة المنظمة للبطولة وأعضاء المنتخب الوطنى والجهاز الفنى والإدارى يهدون فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية الميدالية الفضية التى حصل عليها المنتخب فى بطولة كأس العالم ، كإنجاز جديد يضاف إلى سجل الإنجازات الرياضية العظيمة التى تحققت فى عهد سيادته.

مشيرا إلى أنه بالنيابة عن مجلس إدارة الاتحاد والمنتخب الوطنى للرجال وجهازه الفنى يتقدم بخالص الشكر والعرفان على دعم سيادته اللا محدود للفريق والمنتخبات الوطنية المصرية المختلفة ، وجهوده العظيمه فى تشييد بنية رياضية هائلة يفتخر بها كل مصرى، تمكننا من تنظيم أكبر البطولات فى اى وقت تريده ، وخير شاهد على ذلك المدينة الرياضية فى العاصمة الإدارية التى أشادت بها كل وفود الدول التى شاركت فى بطولة كأس العالم .

أكد اللواء منصور درويش أن الأسترالى بارى كوزنر رئيس الاتحاد الدولى البارالمبى للكرة الطائرة حرص على تكريمه ، على التنظيم الرائع ، الذى فاق جميع التنظيمات العالمية السابقة ، سواء البطولات العالمية أو البارالمبية،

كما أشاد بالتنظيم كأس العالم منذ بداية المنافسات حتى تنظيم حفل الختام ، وتوزيع الجوائز على المنتخبات الثلاثة الفائزة بالمراكز الثلاثة الأولى ، وعلى اللاعبين المميزين فى المهارات الخاصة للكرة الطائرة البارالمبية .

أضاف اللواء منصور أن مجلس الإدارة سوف يستكمل خطة إعداد المنتخب التى بدأها منذ بداية الدورة الإنتخابية للإعداد لبطولة كأس العالم ، للإعداد القوى خلال الفترة المقبلة بعد التأهيل الرسمى لاولمبياد لباريس 2024 ، والتركيز على الوقوف فوق منصات التتويج ، والمنافسة على ميدالية أوليمبية، كما حدث من قبل بالحصول على ميدالية برونزية فى أثينا 2004 ، وريو دى جانيرو بالبرازيل 2016 ، ومجلس إدارة الاتحاد برئاسة الدكتور مصطفى صادق ، وأعضاء المجلس وهم

الدكتور أحمد منطاش امين الصندوق ، والسيد غريب إدريس ، والسيد عصام شحاتة ، والسيدة نادية يوسف ، سوف يواصل دعمهم للفريق خلال الفترة القادمة، بزيادة المعسكرات الداخلية والخارجية للمنتخب لإعداده على أفضل ما يكون ، والمشاركة فى بطولة إفريقيا التى تسضيفها نيجيريا فى النصف الثانى من شهر يناير المقبل ، والتى تعد أول محطه من محطات الإعداد القوى للفريق القومى للرجال ،

واستطرد اللواء منصور درويش قائلا ، أنه بتقدم بالشكر للدكتور أشرف صبحى وزير الرياضة ، والأجهزة المعاونة له ، لمساندة مجلس إدارة الاتحاد بصفة دائمة ، والوقوف وراء المنتخب وتلبية كل احتياجاته خلال الفترة الماضية ، حتى الوصول للحصول على الإنجاز ، بالحصول على المركز الثانى فى كأس العالم ، كما يتوجه بالشكر للكل من ساهم في أخراج التنظيم بهذا الشكل الرائع الذى أثنت عليه كل الدول المشاركة بدون إستثناء ، والذى تكلل بفوز الفريق القومى بفضية كأس العالم بجدارة واستحقاق ، مشيدا بالدور الذى لعبه أبناء مصر المخلصين الأوفياء لوطنهم ، عاشت مصرنا الحبيبة بلد الأمن والأمان ، كما أطلقت عليها الوفود الأجنبية التى شاركت فى البطولة .