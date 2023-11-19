منتخب الجولف يطير للبحرين والسيدات والناشئون يستعدون للبطولة العربية بالسعودية

يطير منتخب مصر الوطنى للجولف الى البحرين غدا الاثنين للمشاركة فى بطولة الملك حمد الدولية .

للجولف المقرر اقامتها خلال الفترة من 21 الى 26 نوفمبر الجارى بمشاركة اكثر من 20 دولة من مختلف انحاء العالم .

ويمثل منتخبنا الوطنى فى البطولة كل من اللاعبين دين نعيم ومحمد ابو العلا وتيمور ربيع ويصل غدا الى

البحرين اللاعب دين نعيم بينما يلحق به محمد ابو العلا وتيمور ربيع بعد غدا الثلاثاء استعدادا لانطلاق

المنافسات الرسمية يوم 23 نوفمبر الجارى .

من جانب اخر يشارك منتخبا مصر للسيدات والناشئين فى البطولة العربية للسيدات والناشئين والتى تستضيفها السعودية خلال الفترة من 26 نوفمبر الجارى حتى اول ديسمبر المقبل بمدينة الرياض بمشاركة 15 دولة عربية .

ويرأس بعثة فراعنة الجولف نائب رئيس الاتحاد وعضو مجلس ادارة اللجنة الاوليمبية تيمور ابو الخير وتضم معه كل من المدير الفنى للمنتخبات الوطنية الجنوب افريقى ريتشارد ماكيلمور والمدربين عزت ابو القاسم وابراهيم سمير ومديرا اداريا سهام عمر .

وتضم قائمة المنتخب 15 لاعبا ولاعبة هم فريق السيدات دينا ابو العلا وفرح ايهاب وتاليا سامح وفريق تحت 15 عاما ناشئات نور ايهاب ولى لى قاسم ونور نافع وفريق تحت 18 عاما ناشئين محمد ابو العلا وتيمور ربيع ورانى الطويل وفريق تحت 15 عاما ناشئين محمد ربيع وعلى سلامة وسليم طاهر وفريق تحت 13 عاما ناشئين عبدالرحمن الدفراوى واديب شبانة وادم ابو شبانة .

وتستعد البعثة المصرية للسفر الى السعودية يوم 26 نوفمبر الجارى ويؤدى المنتخب مرانه فى اليوم التالى مباشرة ثم تقام المنافسات ايام 28 و 29 و 30 نوفمبر وتعود البعثة الى القاهرة اول ديسمبر المقبل بعد انتهاء مشاركتها فى البطولة .

ويؤدى المنتخب حاليا تدريباته يوميا تحت اشراف الجهاز الفنى بقيادة ريتشارد ماكليمور استعدادا للمنافسات حيث يطمح اتحاد الجولف فى المنافسة على المركز الاول فى اكثر من مرحلة سنية والعودة باكبر عدد ممكن من الميداليات والسير على خطى منتخب الرجال الذى حصد المركز الاول فردى عبر اللاعب عيسى ابو العلا والمركز الثانى فرق فى البطولة العربية للرجال التى اقيمت بالمغرب فى شهر يوليه الماضى .