مصر وتونس للشباب.. تأخر الفراعنة الصغار برباعية في الشوط الأول

انتهي الشوط الأول من مباراة منتخب مصر أمام منتخب تونس، في المباراة لتي تجمعهما ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة شمال إفريقيا، والتي تستضيفها تونس خلال الفترة الحالية.

وشهد الشوط الأول تأخر منتخب للشباب بأربعة أهداف نظيفة لصالح منتخب تونس، جاءت الأهداف في الدقيقة 21 و 23 و 26، وجاء الهدف الرابع في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول في الدقيقة 47 .

ويخوض منتخب مصر للشباب المباراة بتشكيل مكون من:

الحارس: عبد المنعم تامر.

الدفاع: معتز محمد – حسام عوض الله – يوسف السيد – حسن أبو المعاطي.

الوسط: أحمد كباكا – عبد الرحمن خالد – محمد السيد.

الهجوم: محمد عبد الله – محمد زعلوك – عمر خضر.

وتقام بطولة شمال أفريقيا في الأراضي التونسية في الفترة من 11 حتى 23 نوفمبر الجارى، حيث ستكون اختبارًا جادًا وقويًا للاعبي الفراعنة، والتي من المؤكد أن يكون بعضهم نواة للمنتخب الأول في المستقبل القريب.