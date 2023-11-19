غداً.. صحة المنيا تنظم قافلة طبية بأبوقرقاص

تنظم مديرية الصحة بالمنيا، غداً قافلة طبية علاجية مجانية بقرية الديابة ، إحدى قرى مركز ومدينة أبوقرقاص جنوب المنيا ، على مدار يومي 20 و 21 من نوفمبر الجاري، ضمن المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) .

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بتقديم الخدمات الطبية وصرف العلاج بالمجان ، والوصول إلى المواطنين في المناطق والقرى الأكثر احتياجا.

وأكد الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن القافلة الطبية العلاجية المجانية ، ستضم العديد من التخصصات منها ، (الأطفال - الباطنة – الجراحة - الأسنان - الجلدية - القلب والصدر -الرمد- الأنف والأذن)، بواسطة نخبة من الأطباء المتخصصين، مع تقديم الخدمات الطبية من إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة، وصرف العلاج للمواطنين بالمجان ، وتحويل الحالات التي تحتاج لإستكمال العلاج للمستشفيات.

وأشار وكيل الوزارة، إلى أن لقوافل الطبية العلاجية بالمجان ، تأتي ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الصحة ، في توفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق محافظة المنيا.