لاميتا فرنجية تنافس رانيا يوسف في إظهار جسدها بدون بطانة

دائما ما تنجذب الفنانة اللبنانية لاميتا فرنجية للأزياء الجريئة التي تكشف عن منحنيات قوامها بشكل جرئ لتثير اهتمام رواد السوشيال، وهذا ما يعرضها لكثير من الانتقادات.

وتبحث لاميتا دائما على أثارة الجدل حول إطلالتها لذا تستغني عن ارتداء الفساتين المحتشمة وتفضل عكس منحنيات قوامها وأظهار أنوثتها بتصاميم جرئية ومثيرة للجميع وهذا ما اكدته احدث جلسة تصوير خضعت لها بالإنستجرام.

وظهرت لاميتا بإطلالة متوهجة لافته، حيث ارتدت فستان قصير مجسم، بدون بطانة، مثل الفنانة المصرية رانيا يوسف؛ مما جعلها تظهر ملابسها الداخلية بشكل لافت، صمم الفستان من الشبيكة الفضي وزين بالريش الناعم من الأطراف، فيما انتعلت صندل البوت وصل لركبها صمم من الكريستال اللامع.

لاميتا فرنجية

واختارت لم خصلات شعرها لاعلى ذيل حصان لتبرز طوله ووضعت مكياجًا صاخبًا مرتكزًا على الألوان الترابية مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون الكشمير في الشفاه.

لاميتا فرنجية

لاميتا فرنجية

لاميتا فرنجية (15 نوفمبر 1981 -)، عارضة أزياء ومذيعة وممثلة لبنانية. شاركت في مسابقة ملكة جمال لبنان 2004 وحلت وصيفة أولى وشاركت في مسابقة ملكة جمال العالم 2005، مثلت في مسلسل عصر الحريم. شاركت الفنان رامز جلال في فيلم حد سامع حاجة. و شاركت مع الفنان محمد رجب في فيلم محترم إلا ربع. ومثلت فيلم 365 يوم سعادة مع أحمد عز وقامت بدور صغير مع الفنان محمد هنيدي في مسلسل «مسيو رمضان مبروك أبو العلمين حموده» إنتاج 2011 وكان دور تلميذته صوفي التي التقى بها في فرنسا.