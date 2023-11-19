مقتل طالب على يد صديقه في مشاجرة بسبب وصلة هزار بالشرقية

لقى طالب بالصف الثالث الثانوي مصرعه، على يد صديقه، طعنا بسلاح أبيض عبارة عن "مطواة" إثر نشوب مشاجرة بينهما بإحدى قرى مركز شرطة ديرب نجم بمحافظة الشرقية.

البداية بتلقي الجهات الأمنية بالشرقية، إشارة من مستشفى ديرب نجم المركزي، بوصول "ف. الـ. م" 18 عاما، طالب بالصف الثالث الثانوي، جثة هامدة، متأثرا بإصابته بطعنة نافذة بالصدر، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

توصلت التحريات الأولية، إلى حدوث مشادة كلامية بين المجني عليه وصديقه "محمد. و. ز" 21 عاما، طالب، إثر نشوب مشاجرة بسبب وصلة هزار مع بعضهما البعض في أحد شوارع القرية، تطورت إلى قيام المتهم بالتعدي على المجني عليه بسلاح أبيض عبارة عن " مطواة"، فأراده قتيلًا.

تم تحرير محضر بالواقعة، وبتقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم والسلاح المستخدم، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى الأحرار التعليمي بالزقازيق تحت تصرف النيابة العامة، والتي قررت انتداب أحد الأطباء الشرعيين لبيان سبب الوفاة وكيفية حدوثها والأداة المستخدمة فيها.