الأحد 19 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

رئيس الوزراء: الاتصالات والتكنولوجيا من أهم القطاعات لشبابنا (فيديو)

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء

 أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن قطاع الاتصالات والتكنولوجيا من أهم القطاعات للشباب، لافتًا إلى أن تلك التقنية غيّرت شكل الوظائف والأعمال.

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مصطفى مدبولي: "محدودي الدخل لهم مكان في العاصمة الإدارية" (فيديو)

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مصطفى مدبولي: فكرة العاصمة الإدارية مطروحة منذ زمن بعيد

 وتابع "مدبولي"، خلال كلمة له بثتها فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، أنه بفضل قطاع الاتصالات والتكنولوجيا الرقمية، قامت عدد من الشركات بمضاعفة عدد موظفيها خلال فترة زمنية قصيرة.

 

مدبولي يتفقد "مركز خدمات الدعم العملياتي" بشركة "جيديا" السعودية في مصر


 

 واصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، زيارته اليوم الأحد، لعددٍ من الشركات العالمية العاملة بمصر في مجالات تكنولوجيا المعلومات وتصدير خدمات البحث والتطوير الهندسي وخدمات التعهيد والخدمات المهنية، حيث تفقَّد "مركز خدمات الدعم العملياتي" بمقر شركة "جيديا" (Gediea) السعودية في مصر.

 

 واستمع رئيس الوزراء إلى شرح مُفصل من أحد مسؤولي الشركة، الذي أوضح أن شركة "جيديا" الرائدة في مجال التكنولوجيا المالية تعمل على جذب المواهب التقنية المتميزة للعمل في مركزها في مصر الذي يضم أكثر من 1200 من ذوي الخبرات في المجالات التكنولوجية.

 

 وأضاف، أن المركز يسهم بفاعلية في بناء وتطوير تطبيقات وحلول التكنولوجيا المالية لعملاء الشركة في مختلف الأسواق، إلى جانب العمل على تمكين السيدات وإكسابهن الخبرات الكافية لكي يصبحن قائدات في سوق العمل في المستقبل، إذ تمثل نسبة العاملات بالشركة حوالي 67%.

 

كما أكد، في السياق ذاته، أن شركة جيديا تحرص، بالتعاون مع الحكومة المصرية، على تمكين وتطوير الشباب من ذوي الهمم.

 

 ونوّه مسؤول الشركة عن أن شركة "جيديا" قد تم تأسيسها في المملكة العربية السعودية عام 2008 ونمت عملياتها بشكل كبير، ما مكّنها من جذب استثمارات كبيرة لكونها نموذج أعمال له مستقبل واعد في قطاع التكنولوجيا.

 

 وأشار إلى أن الشركة تمكنت من تحقيق العديد من النجاحات في مصر خلال الفترة الماضية، إذ بلغت قيمة استثماراتها، منذ أن دخلت السوق المصرية في يناير 2022، أكثر من 40 مليون دولار، كما تضاعف حجم أعمالها 3 مرات في العام الماضي، كما أنها تخطط لمضاعفة حجم الأعمال بمعدل 7 أضعاف حجم الأعمال الحالي في الفترة المقبلة.

 

 

 

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