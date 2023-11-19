المنيا ترفع درجة الإستعداد لمواجهة سوء الأحوال الجوية

أصدر اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، توجيهاته لمسئولي الأجهزة التنفيذية وشركات المرافق، برفع درجة الإستعداد في القطاعات الحيوية والمرافق الخدمية ، واتخاذ الإجراءات اللازمة ، للتعامل مع أية تداعيات تنجم عن حالة عدم إستقرار الأحوال الجوية.

وكلف المحافظ ، رؤساء المدن والقرى بالتواصل الدائم مع غرفة عمليات المحافظة ، والتعامل العاجل مع أية تداعيات ناتجة عن تقلبات الطقس ، والتنسيق مع كافة الأجهزة المعنية ، خاصة شركات المرافق للتعامل العاجل والفوري ، مع أية تداعيات قد تحدث على أعمدة الكهرباء والطرق ، وأية تأثيرات على محطات المياه وغيرها من المرافق.

ووجه المحافظ ، بتطهير مخرات السيول ، مع تكثيف المتابعة والجولات الميدانية ، للمرور على الأماكن التي قد تمثل مواقعا لتجمع المياه ، وتفعيل غرف العمليات والإطمئنان على جاهزية المعدات ، وفرق الطوارئ بالمديريات والوحدات المحلية ، لمواجهة أية أحداث تنتج عن موجة تقلبات الطقس.

وناشد المحافظ المواطنين ، بتوخي الحذر حال تواجدهم خارج المنازل ، والإبتعاد عن أي مصادر وأماكن قد تشكل خطورة على أمنهم وسلامتهم.