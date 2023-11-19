الأحد 19 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
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د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

المنيا ترفع درجة الإستعداد لمواجهة سوء الأحوال الجوية

محافظ المنيا
محافظ المنيا

أصدر اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، توجيهاته لمسئولي الأجهزة التنفيذية وشركات المرافق، برفع درجة الإستعداد في القطاعات الحيوية والمرافق الخدمية ، واتخاذ الإجراءات اللازمة ، للتعامل مع أية تداعيات تنجم عن حالة عدم إستقرار الأحوال الجوية.

وكلف المحافظ ، رؤساء المدن والقرى بالتواصل الدائم مع غرفة عمليات المحافظة ، والتعامل العاجل مع أية تداعيات ناتجة عن تقلبات الطقس ، والتنسيق مع كافة الأجهزة المعنية ، خاصة شركات المرافق للتعامل العاجل والفوري ، مع أية تداعيات قد تحدث على أعمدة الكهرباء والطرق ، وأية تأثيرات على محطات المياه وغيرها من المرافق.

ووجه المحافظ ، بتطهير مخرات السيول ، مع تكثيف المتابعة والجولات الميدانية ، للمرور على الأماكن التي قد تمثل مواقعا لتجمع المياه  ، وتفعيل غرف العمليات والإطمئنان على جاهزية المعدات ، وفرق الطوارئ بالمديريات والوحدات المحلية ، لمواجهة أية أحداث تنتج عن موجة تقلبات الطقس.

وناشد المحافظ المواطنين ، بتوخي الحذر حال تواجدهم خارج المنازل ، والإبتعاد عن أي مصادر وأماكن قد تشكل خطورة على أمنهم وسلامتهم.

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