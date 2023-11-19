أيمن العيسوي يهنئ السيسي بعيد ميلاده..“ حقق إنجازات غير مسبوقة على مر التاريخ”

قدمت الجالية المصرية في روسيا، برئاسة أيمن العيسوي، التهاني للرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة عيد ميلاده، قائلا: "كل سنة وقائد مصر العظيم بخير ".

وقال أيمن العيسوي، في تصريح خاص للوفد، إن الجالية المصرية في روسيا تقدر مكانه وحكمة الرئيس السيسي في ادارته لشئون الدولة طوال السنوات الماضية فضلا عن الإنجازات الكبيرة التي حققها على أرض الوطن، وحنكته القوية في إدارة ملف أمن مصر، مضيفَا: “ أنه منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيسا للبلاد تطورت مصر وحققت إنجازات غير مسبوقة على مر التاريخ”.

وأكد العيسوي، على استعداد الجالية المصرية بروسيا لخوض عملية التصويت بالانتخابات الرئاسية المقبلة، وجاري توفير كافة ما يلزم للتيسير على أبناء مصر للمشاركة في هذا العرس الديمقراطي الهام، لافتا ان الجميع يدعم الوطن بكل قوة في كافة القرارات التي تهم مصر وأمنها.

وأشار العيسوي، إلى قوة وصلابة علاقة الدولة المصرية والروسية، وذلك بسبب حكمة الرئيس السيسي السياسية في بناء روابط وعلاقات قوية مع الدولة الروسية ورئيسها فلاديمير بوتين، سائلًا المولى عز وجل أن يحفظ الرئيس السيسي لمصر وشعبها.